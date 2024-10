Trump teilt bei Benefiz-Gala aus – und erntet Buhrufe

Das Alfred E. Smith Memorial Dinner ist eine traditionelle Benefizveranstaltung, die jedes Jahr in New York stattfindet und Geld für katholische Wohltätigkeitsorganisationen sammelt. Dabei treten prominente Politiker und Persönlichkeiten auf, die humorvolle Reden halten.

Besonders ungewöhnlich für die Veranstaltung war, dass Trump keine Witze auf eigene Kosten machte. "Es ist Tradition, dass ich ein paar selbstironische Witze erzähle", sagte der Republikaner. "Also, los geht's: Nope! Ich habe nichts, es gibt nichts zu sagen." Stattdessen stellte er sich selbst als Opfer dar: "Es hat noch nie einen Präsidenten gegeben, der so schlecht behandelt wurde wie ich", sagte Trump, er habe mehr gelitten als Abraham Lincoln.

Scharfe Kritik aus dem Lager von Harris

"Donald Trump hatte Mühe, die vorbereiteten Notizen seiner Berater vorzulesen, beschwerte sich wiederholt darüber, dass er keinen Teleprompter benutzen konnte. Er stolperte über seine Worte und reagierte gereizt, als das Publikum nicht mit ihm lachte."

In den seltenen Momenten, in denen Trump frei sprach, habe er "lange, unverständliche Monologe" gehalten, die gezeigt hätten, wie instabil er geworden sei, so Moussa weiter. Außerdem kritisierte er, dass Trump seinen Auftritt vorwiegend dazu genutzt habe, um sich selbst in den Vordergrund zu stellen. "Er mag sich weigern, seine medizinischen Unterlagen zu veröffentlichen, aber jeden Tag wird den Amerikanern klar, dass er dem Amt nicht gewachsen ist."