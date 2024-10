Deutliche Warnung an lokale Wahlbehörden

Diese verschärfte Aufsicht soll verhindern, dass unbegründete Betrugsvorwürfe den Prozess der Wahlergebnisbestätigung verzögern und so den Abschluss durch den Kongress gefährden – ein besonders brisantes Thema in der aktuellen politischen Lage.

Trumps Gerichtsakten veröffentlicht: Details zum Kapitolsturm

19.40 Uhr: Ein Bundesgericht in Washington D.C. hat neue Details veröffentlicht, die im Kontext der Ermittlungen von Sonderermittler Jack Smith stehen. Der Staatsanwalt ermittelt die Rolle des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei den Ereignissen am 6. Januar und dem Sturm auf das Kapitol. Die jetzt freigegebenen Materialien sind trotzdem größtenteils unkenntlich gemacht und beinhalten überwiegend bereits öffentlich bekannte Informationen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Mehr als zehn Millionen US-Bürger haben bereits gewählt

Im südlichen Bundesstaat Georgia, wo die vorzeitige Stimmabgabe seit Dienstag möglich ist, wurde bereits eine Rekordbeteiligung verzeichnet. Auch im benachbarten North Carolina gab es eine hohe Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe, die durch persönliches Erscheinen in bereits geöffneten Wahllokalen oder auch per Briefwahl möglich ist.

Melania Trump strahlt Donald an – was steckt dahinter?

13.28 Uhr: Eigentlich verblüffend angesichts der heißen Wahlkampfphase, aber Melania und Donald Trump gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen, ist nach wie vor eine Seltenheit. Jetzt gab es eine Ausnahme. Beim traditionellen Al-Smith-Dinner in New York trat das Paar zusammen auf. Die Wohltätigkeitsgala, die der Unterstützung katholischer Hilfsorganisationen dient, bringt alljährlich führende Politiker und Prominente zusammen. Dabei präsentierten sich der ehemalige US-Präsident und die frühere First Lady bestens gelaunt. Lesen Sie hier mehr zu dem Paarauftritt.