In welcher intellektuellen Verfassung befindet sich Donald Trump? Eine neue Recherche weckt erhebliche Zweifel an der Führungsqualität des Ex-Präsidenten.

Dass Donald J. Trump ein gewohnheitsmäßiger Lügner ist, ist bestens belegt. Dass der ehemalige US-Präsident damit stets wegkommt, egal, wie dreist seine Lügen sind, auch das ist keine Neuigkeit. Was hingegen verwundern muss, ist die Schmerzunempfindlichkeit eines Großteils der amerikanischen Wähler. Ihnen scheint dieser gefährliche Hang zur Wirklichkeitsverweigerung des Republikaners nichts auszumachen.

Im Gegenteil, sie feiern den 78-Jährigen für seine vollmundigen Attacken und die Tatsache, dass er sich selten an die Realität hält. Trump macht sich die Welt, wie sie ihm passt. Etwa, wenn es um die Armee geht. Über jene Amerikaner, die den in der Verfassung verankerten Kriegsdienst absolvieren, sagte Trump laut Recherchen des US-Magazins "The Atlantic": "Nur Trottel sind nach Vietnam gegangen. Für mich wäre Vietnam reine Zeitverschwendung gewesen".

Zehntausende seiner Generation wurden in den späten Sechziger- und Siebzigerjahren von der US-Administration in den Kampf gegen den Vietcong geschickt und ließen in Südostasien ihr Leben. Trump gab unterdessen die Millionen aus, die sein Vater, der Immobilien-Tycoon Fred Trump, ihm überlassen hatte. Mit dem Geld seiner Familie arbeitete der junge Makler am Mythos des erfolgreichen Geschäftsmannes.

Ex-Präsident macht sich über Ausgezeichnete lustig

Trump war nie beim Militär. Ein gefälschtes Attest half ihm dabei, nicht eingezogen zu werden und den Dienst an der Waffe zu leisten. Er war damit nicht allein; viele junge Amerikaner aus privilegierten Familien machten es so wie er: Sie logen sich um ihren Beitrag zur Landesverteidigung herum – der Militärdienst gilt in den USA gemeinhin als äußerst noble Sache.

Auch über die Empfänger von Tapferkeitsmedaillen machte er sich lustig. So wird etwa die Medal of Honour an jene Soldaten verliehen, die unter dem Einsatz ihres Lebens andere Soldaten gerettet haben und dabei selbst schwer verwundet wurden. Trump hat für diese Schicksale offenbar nicht viel übrig. Die Ausgezeichneten seien "entweder in sehr schlechter körperlicher Verfassung, weil sie sich zu viele Kugeln eingefangen haben, oder sie sind längst tot", sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Auch wollte Trump es laut seinem ehemaligen Stabschef im Weißen Haus, dem Marinegeneral John F. Kelly, stets vermeiden, sich mit Veteranen zu zeigen, die Prothesen trugen. Trumps Begründung: Die Verwundeten ließen ihn "nicht gut aussehen".

Kelly hält den Republikaner für einen "Faschisten, wie er im Buche steht", wie er nun im Gespräch mit der "New York Times" betonte. Gehe man davon aus, dass Faschismus eine Ideologie ist, die die durch einen diktatorischen Führer, zentralisierte Autokratie, Militarismus, gewaltsame Unterdrückung von Opposition und den Glauben an eine natürliche soziale Hierarchie gekennzeichnet ist, dann seien das alles Dinge, "von denen er glaubt, dass sie für die Führung Amerikas besser funktionieren würden", so Kelly.

Anfang August erregte ein Auftritt Trumps auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Arlington, Virginia, Aufsehen. Ein Mitglied seiner Entourage soll dort einen Eklat ausgelöst haben, indem eine weibliche Militärangestellte rüde beiseitegeschoben wurde. Dies sei ein Angriff gegen Bundesangestellte und ein Verstoß gegen die Richtlinien des Friedhofs, sagte der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin und forderte eine Untersuchung.