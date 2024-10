Vor allem in mehreren wichtigen Swing States haben sich Harris' Werte demnach verschlechtert. So liegt Trump derzeit in Arizona mit drei Prozentpunkten, in Georgia mit zwei Prozentpunkten und in Pennsylvania mit über einem Prozentpunkt vor Harris. Sie selbst liegt in Michigan mehr als einen Prozentpunkt vor Trump. In Nevada, Wisconsin und North Carolina kommen die Umfragen demnach im Mittel auf weniger als einen Prozentpunkt Unterschied zwischen den beiden.

Video | Trump setzt auf Verkaufsschlager – Harris ohne Fokus Player wird geladen Quelle: t-online

Allerdings wurden alle Umfragen bis zum 28. Oktober durchgeführt, dadurch sind mögliche Effekte von Trumps Wahlkampfrede im New Yorker Madison Square Garden noch nicht abgebildet. Bei der Veranstaltung äußerte sich einer der Redner rassistisch über Menschen aus Puerto Rico, über schwarze Amerikaner und Latinos. Puerto Rico ist Außengebiet der USA. Viele Menschen aus der Region leben auch in den Vereinigten Staaten und sind dort wahlberechtigt, gerade in Pennsylvania könnten sie den entscheidenden Unterschied machen. Mehr dazu lesen Sie hier.

US-Präsident Biden in der Kritik wegen Beleidigung von Trump-Anhängern

7.01 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Kritik des Lagers vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf sich gezogen, weil er dessen Anhänger als "Müll" bezeichnet hat. Bei einem Wahlkampfgespräch am Dienstag bezog sich der Demokrat darauf, dass ein Comedian bei einer Veranstaltung Trumps vom US-Außengebiet Puerto Rico als "Insel aus Müll" gesprochen hatte. "Der einzige Müll, den ich da draußen sehe, sind seine Unterstützer", sagte Biden. "Seine, seine, seine Dämonisierung von Latinos ist skrupellos und sie ist unamerikanisch."

Trump und seine Wahlkampfkampagne springen sofort darauf an. "Diese Leute. Schrecklich, schrecklich – schrecklich, so eine Sache zu sagen", sagt Trump bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Ex-Präsident vergleicht die Äußerung mit einem Kommentar der Demokratin Hillary Clinton, die 2016 gegen Trump angetreten war. Clinton hatte damals gesagt, die Hälfte der Unterstützer Trumps seien "deplorables" (Beklagenswerte). "Müll ist schlimmer, denke ich, oder?", sagt Trump. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris verbringt Wahlabend an traditionsreicher Howard-Universität

5.30 Uhr: Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird den Wahlabend am 5. November an der Howard-Universität in Washington verbringen. Das teilte ein Sprecher der amtierenden Vizepräsidentin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Damit kehrt Harris an die traditionsreiche Hochschule zurück, an der sie selbst vor rund 40 Jahren studierte.