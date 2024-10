Die Vizepräsidentin präsentiert sich bei ihrer Rede in der US-Hauptstadt als Kandidatin der Vernunft und Mitte. Ihr Konkurrent Donald Trump setzt dagegen immer mehr auf ein Thema.

David Schafbuch berichtet aus Washington

Wahlkämpfe können auch über die Symbolik entschieden werden. Manchmal reicht ein Satz, eine Geste, vielleicht auch ein Ort aus, um die Kontraste zwischen Politikern besonders deutlich aufzuzeigen. Im US-Präsidentschaftswahlkampf, der noch deutlich mehr Unterhaltung und Bilderschlacht ist, als man es aus Deutschland kennt, gilt das noch mehr.

Bei dem Ort, den Kamala Harris für ihre Rede am Dienstag in Washington gewählt hat, ist die Symbolik offensichtlich: "The Ellipse", ein großer Park hinter dem Weißen Haus, ist nicht nur eine Wiese, die an den Amtssitz des US-Präsidenten grenzt. Es ist auch der Ort, an dem Donald Trump am 6. Januar 2021 mit seinen Worten seine Anhänger so sehr aufstachelte, dass viele von ihnen das Kapitol anschließend gewaltsam stürmten.

Harris' Botschaft an diesem Abend in Washington ist klar: Anders als Trump will sie nicht spalten, sondern das Land einen und als Präsidentin alle politischen Lager einbeziehen. Dafür versucht sie an diesem Abend, unterschiedlichen Wählergruppen ein Angebot zu machen.

Wie breit das Angebot von Harris sein soll, wird deutlich, noch bevor sie überhaupt die Bühne betreten hat: Das "Warm Up" für die Vizepräsidentin haben bei vorherigen Veranstaltungen häufig bekannte Schauspieler oder Musiker wie Samuel L. Jackson, Beyoncé oder Bruce Springsteen übernommen. In Washington sprechen sich dagegen amerikanische Durchschnittsbürger für Harris aus.

Feindesliste vs. To-do-Liste

Ein Ehepaar berichtet etwa, wie die werdende Mutter bei ihrer Schwangerschaft schwere Komplikationen hatte und eine Abtreibung nötig war. Aufgrund der strengen Abtreibungsrechte in Texas wäre die Frau allerdings beinahe gestorben. Harris möchte, dass wieder ein bundesweites Abtreibungsrecht eingeführt wird. Ein Unternehmer aus Atlanta erläutert, warum Harris mehr für die Wirtschaft tun wird als Trump. Die Vizepräsidentin wirft Trump immer wieder vor, nur die wohlhabendsten Amerikaner steuerlich entlasten zu wollen.

Ähnlich klingt auch ein Ehepaar aus Pennsylvania, die gemeinsam eine Farm führen. Sie sprechen davon, wie sie ihr ganzes Leben die Republikaner gewählt haben, aber diesmal für Harris und die Demokraten stimmen wollen. Denn Trump kümmere sich nicht um die hart arbeitenden Menschen in dem Land.

Zu Beginn ihrer eigenen Rede erläutert die 60-Jährige dann zunächst, wofür Donald Trump im Gegensatz zu ihr stehe: Der Ex-Präsident habe eine "Feindesliste", die er im Weißen Haus gerne abarbeiten wolle. Er sei jemand, "der instabil ist, besessen von Rache, verzehrt von Groll und auf unkontrollierte Macht aus". Harris dagegen habe im Falle eines Wahlsieges eine "To-do-Liste".

"Möchtegerndiktator"

Die Aussagen von Trumps Ex-Mitarbeiter John Kelly, der 78-Jährige entspreche "der allgemeinen Definition von Faschisten", greift Harris an diesem Abend nicht auf. Stattdessen nennt sie ihn einen "kleinen Tyrann" oder "Möchtegerndiktator".

Was auf der Aufgabenliste von Harris alles draufsteht? Unter anderem verspricht sie schärfere Regelungen an den US-Außengrenzen. Dabei weist sie abermals darauf hin, dass die Maßnahmen nur deshalb bisher nicht in Kraft sind, weil die Republikaner sie im Kongress blockiert hatten. Gleichzeitig betont sie, dass sie sich für Wege einsetzen will, die hart arbeitenden Einwanderern die US-amerikanische Staatsbürgerschaft ermöglichen sollen. Denn schließlich seien die USA "eine Nation von Einwanderern".

Trump hingegen hatte in den vergangenen Tagen besonders viel Zeit in seinen Auftritten verbracht, Härte bei dem Thema auszustrahlen: Unter anderem fordert er immer wieder die Todesstrafe für jeden Migranten, der amerikanische Bürger oder Polizisten ermordet. Es sei sein wichtigstes Thema im Wahlkampf, hatte er zuletzt auf mehreren Veranstaltungen betont. Später am Tag sprach er bei einem Auftritt im Swing State Pennsylvania davon, die USA seien durch die Einwanderung zu einem "Mülleimer" geworden.

"Champion für Freiheit"