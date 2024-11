Einfach war es nicht: Trump beschimpfte die Kanzlerin laut CNN wegen Deutschlands Beziehungen zu Russland als "dumm", und laut dem ehemaligen Sicherheitsberater von Trump, John Bolton, drückte der damalige Präsident Merkel beim G7-Gipfel in Kanada 2018 ein Hustenbonbon mit den Worten in die Hand: "Hier, Angela. Sag nicht noch einmal, ich würde dir nichts geben."

Der Ton Macht die Musik

Im Jahr 2024 ist die Lage zumindest in Teilen vergleichbar. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der aktuelle US-Präsident Joe Biden pflegen eine gute Beziehung, stimmen sich politisch in vielen Fragen ab. Beide brachten Vertrauen zurück in die deutsch-amerikanischen Beziehungen, obwohl Biden am protektionistischen Wirtschaftskurs von Trump teilweise festhielt. Aber in der Diplomatie macht auch der Ton die Musik. Und der hat sich seit Bidens Amtsübernahme komplett verändert. Er ist freundschaftlich und eben nicht durch Beschimpfungen aus dem Weißen Haus über die sozialen Medien geprägt.