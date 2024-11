Nur noch wenige Tage, bis die Amerikaner einen neuen US-Präsidenten oder eine US-Präsidentin wählen. Die Zeit bis dahin wird noch für Wahlkampf in den umkämpften Swing States genutzt. Dies ist die kleine Gruppe von Bundesstaaten, die aufgrund der Besonderheiten des US-Wahlsystems bei dem Urnengang am Dienstag voraussichtlich den Ausschlag geben werden.

North Carolina an der US-Ostküste gehört zu den hart umkämpften "Swing States": Bei der Wahl 2020 konnte sich Trump haarscharf mit etwas mehr als einem Prozentpunkt vor dem späteren Präsidenten Joe Biden durchsetzen. In North Carolina hatte Donald Trump am Samstag einen seiner letzten Wahlkampfauftritte. Er stellte eine Behauptung auf, die von einem Kameramann während der Veranstaltung als Lüge entlarvt wurde.

Alle Umfragen deuten bei der Wahl am Dienstag auf ein extrem knappes Rennen hin, so dass nur wenige Stimmen in wenigen Bundesstaaten am Ende darüber entscheiden könnten, wer die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Joe Biden antritt. Die Wahl gilt als richtungweisend.