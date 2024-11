Musk verfolgt Wahl mit Trump in Mar-a-Lago

1.04 Uhr: Tesla-Chef Elon Musk wird nach eigenen Angaben die Auszählung der Wahl zusammen mit Trump in dessen Club Mar-a-Lago in Florida verfolgen. Dies gibt der reichste Mann der Welt auf seinem Kurznachrichtendienst X bekannt. Insidern zufolge will Trump in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) nach einem Aufenthalt in Mar-a-Lago in einem nahegelegenen Konferenzzentrum zu seinen Anhängern sprechen.