"Trump wird das Land isolieren"

"Er wird für sein Land kämpfen"

"So schlecht kann er in seiner vorherigen Amtszeit ja nicht gewesen sein, wenn er wiedergewählt wurde", findet Ines Szeike. "Man kann von ihm als Mensch halten, was man will. Aber er wird für sein Land kämpfen, was man von unseren Politikern nicht erwarten kann."