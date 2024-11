Offiziell: Trump nominiert Marco Rubio als Außenminister

Trump nominiert Matt Gaetz als Justizminister

Trump benennt Tulsi Gabbard als Chefin der Inlandsgeheimdienste

21.15 Uhr: Donald Trump benennt Tulsi Gabbard als Chefin der Inlandsgeheimdienste. Gabbard trat noch in den Vorwahlen zu den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 als Demokratin an und war für die Partei Mitglied des Repräsentantenhauses. Die Hawaiianerin hat in der Vergangenheit nicht nur immer wieder Wladimir Putin, sondern auch den syrischen Diktator Bashar al-Assad verteidigt.