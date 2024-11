John Thune zum Vorsitzenden des US-Senats gewählt

Neuer Vorsitzender für den US-Senat gewählt

Biden und Trump begrüßen einander mit Handschlag

17.48 Uhr: Eine Woche nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl wird Donald Trump am Mittwoch von Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Biden begrüßt seinen Nachfolger per Handschlag im Oval Office seines Amtssitzes in Washington, um mit ihm die Übergabe der Amtsgeschäfte zu besprechen.