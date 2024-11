In Amerika spricht man bereits von einer "Bromance", einer sehr guten Beziehung zweier männlicher Freunde, zwischen dem Unternehmer Elon Musk und dem wohl zukünftigen Präsidenten Donald Trump . Im Wahlkampf hatte der Tesla-Chef Millionen investiert, nutzte sein Netzwerk X, um Trumps und die eigenen republikanischen Parolen in die Welt zu posaunen. Mittlerweile geht Musk wohl in Trumps Familiensitz in Mar-a-Lago ein und aus und darf eine Regierungskommission leiten. Musk gilt als einer der engsten Berater Trumps.

Musk ist selbstbewusst, was auch ein Tweet zur Besetzung des Finanzministeriums zeigt. Er spricht sich für den CEO des Finanzdienstleisters Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, als neuen US-Finanzminister aus. Dieser würde "wirklich einen Wandel vollbringen", schrieb der Milliardär am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst X. Der bislang für das Amt vorgesehene Scott Bessent sei eine "Weiter-So-Wahl", schrieb Musk.

Experte: Trump-Verbündete können Musk in den Rücken fallen

Viele Beobachter sehen das Trump-Musk-Bündnis skeptisch. Beide gelten als Egomanen, die sich selbst zuerst sehen und eher selten Bündnisse eingehen. "Trump ist ein unglaublich geschäftsorientierter Mensch, der die Macht der Präsidentschaft liebt und die Vorstellung hasst, dass man ihn ausnutzt. Letztendlich wird er von Musk genug haben und sich der nächsten glänzenden Sache zuwenden", schreibt der amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Gawthorpe in einer Analyse. Seine Vermutung: "J.D. Vance, Don Jr., Susie Wiles und ein Dutzend anderer werden einen Grund suchen, Musk in den Rücken zu fallen."

Zerbricht die Beziehung an China?

Es könnte aber auch aus einem anderen Grund zum Bruch zwischen Trump und Musk kommen. Trump hat in seinem Wahlkampf immer wieder China als Hauptgegner ausgemacht. Musk hingegen verkauft seine Elektroautos in China und hat kaum Interesse an einem Handelskrieg. "Trump und Musk könnten sich zerstreiten, weil Musk am Ende eine harte Wirtschaftspolitik gegenüber China ablehnt", sagte Neil Thomas, Fellow am Asia Society Policy Institute, gegenüber dem Magazin "Newsweek".