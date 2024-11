Elon Musk sorgt für Angst unter US-Beamten: Mitten in der Flut seiner täglichen Beiträge auf X hat der Milliardär die Namen von mindestens vier Angestellten öffentlich gemacht, deren Positionen er offensichtlich für überflüssig hält. "So viele Pseudo-Jobs", schrieb er etwa zu einem Beitrag eines Nutzers, der die Abschaffung der "Director of Climate Diversification (she/her)" forderte. Der Name der Mitarbeiterin und ihr Arbeitsort sind in dem Beitrag auch zu sehen.