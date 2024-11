Kopiert News folgen

Trump-Fans haben nach dem Sieg deutlich andere Überzeugungen als vor der Wahl. Zwischen Kanadas Regierung und Trump kriselt es. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Senator: Trump will Friedens-Deal in Nahost noch vor Amtsübernahme

3.10 Uhr: Der republikanische Senator Lindsey Graham hat gesagt, dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen noch vor dem Tag der Amtseinführung am 20. Januar erreichen will, berichtete Axios am Freitag.

"Trump ist entschlossener denn je, die Geiseln freizulassen und unterstützt einen Waffenstillstand, der ein Geiselabkommen beinhaltet. Ich möchte, dass die Menschen in Israel und in der Region wissen, dass Trump sich auf die Geiselproblematik konzentriert. Er will, dass das Töten aufhört und die Kämpfe beendet werden", wird der Senator vom der Zeitung "The Hill" zitiert. Israel hatte sich mit der Hisbollah-Terrororganisation auf einen Waffenstillstand geeinigt. Trump wird über jüngste Entwicklungen in Nahost schon vor seinem Einzug ins Weiße Haus unterrichtet.

Berichte: Trudeau fliegt zu Treffen mit Trump

1.20 Uhr: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau ist nach US-Medienberichten nach Florida geflogen, um sich dort mit Donald Trump an dessen Wohnsitz Mar-a-Lago zu treffen. Bei den Gesprächen soll es um den Handel zwischen den Ländern gehen. Trudeau nahm bei seiner Rückkehr in ein Hotel in West Palm Beach in Florida keine Stellung zu dem Abendessen mit Trump. Dem öffentlichen kanadischen Fernsehsender CBC zufolge wurde Trudeau von seinem Minister für öffentliche Sicherheit begleitet.

Freitag, 29. November

Kanada erwägt Zölle gegen US-Produkte

23.45 Uhr: Nach der Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, kanadische Produkte mit einem Zollsatz von 25 Prozent zu belegen, erwägt die kanadische Regierung eigenen Angaben zufolge entsprechende Gegenmaßnahmen. Kanada prüfe derzeit zusätzliche Zölle auf gewisse US-Produkte, wie am Freitag aus Regierungskreisen verlautete. An der Auswahl der betreffenden Waren werde bereits gearbeitet, hieß es weiter.

Premierminister Justin Trudeau sagte, er habe "keinen Zweifel", dass Trump seine Drohungen ernst meine. "Wenn Donald Trump solche Aussagen macht, hat er die Absicht, sie auch umzusetzen", stellte Trudeau fest.

So haben Trump-Wähler nach dem Sieg ihre Meinung geändert

17.03 Uhr: Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat sich die Meinung vieler seiner Anhänger zu zentralen Themen wie Wahlbetrug und Wirtschaft deutlich verändert. Das geht aus einer Umfrage von Politico und Morning Consult hervor. Während vor der Wahl 87 Prozent der Trump-Wähler angaben, Wahlbetrug sei ein ernstes Problem, sinkt dieser Anteil nach dem Sieg auf 36 Prozent. Auch unter den Unterstützern von Kamala Harris nimmt die Sorge um Betrug ab, bleibt jedoch auf höherem Niveau als bei den Trump-Wählern.

Die Meinungsverschiebungen betreffen auch die Wirtschaft. Vor der Wahl hielten nur 8 Prozent der Trump-Wähler die US-Wirtschaft für auf dem "richtigen Kurs". Nach Trumps Wahlsieg steigt dieser Wert auf 28 Prozent, obwohl sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verändert haben. Bei Harris-Wählern hingegen sinkt die positive Einschätzung der Wirtschaft von 59 Prozent auf 46 Prozent.

Unterschiede zeigen sich auch bei der Einschätzung von Trumps künftiger Amtszeit: 64 Prozent seiner Wähler sind "sehr optimistisch" gestimmt, während 65 Prozent der Harris-Wähler "sehr pessimistisch" sind. In der Frage, ob Trump Angeklagte im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 begnadigen wird, sind sich die meisten Wähler einig: Dies sei wahrscheinlich.

Biden: Russische Angriffe zeigen Dringlichkeit der Ukraine-Hilfe