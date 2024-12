Bombe am Brenner? SEK rückt an

Donald Trump will einen Milliardär als Nasa-Chef. Die Demokraten gewinnen die letzte Wahl für das Repräsentantenhaus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Musks xAI plant massive Erweiterung des KI-Supercomputers

3.04 Uhr: Elon Musks Startup für künstliche Intelligenz, xAI, will seinen Supercomputer in Memphis, im US-Bundesstaat Tennessee, auf mindestens eine Million Grafikprozessoren (GPUs) bis 2026 erweitern. Dies teilte die lokale Handelskammer Greater Memphis Chamber am Mittwoch (Ortszeit) mit. Das Vorhaben stellt eine massive Erweiterung des Supercomputers "Colossus" dar, der derzeit über 100.000 GPUs verfügt, um den Chatbot von xAI namens Grok zu trainieren. Als Teil der Erweiterung werden Nvidia, das die GPUs liefert, sowie Dell und Super Micro, die die Server-Racks für den Computer zusammengebaut haben, Niederlassungen in Memphis eröffnen, so die Kammer in einer Erklärung.

US-Militär: Spitzengeneräle führten seltenes Telefonat

2.30 Uhr: Das US-Militär meldet einen seltenen telefonischen Austausch zwischen dem obersten US-Militäroffizier, Luftwaffengeneral C.Q. Brown, und dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow. "Die beiden erörterten eine Reihe globaler und regionaler Sicherheitsfragen, darunter auch den anhaltenden Konflikt in der Ukraine", so ein Sprecher Browns in einer Erklärung. Das Telefonat habe bereits am 27. November stattgefunden, sei aber auf Wunsch von General Gerassimow vorher nicht angekündigt worden. Das russische Verteidigungsministerium habe um das Gespräch gebeten, sagte der Sprecher.

Mexiko: An einem Tag mehr als 5.200 Migranten festgenommen

1.50 Uhr: In Mexiko haben Sicherheitskräfte an einem einzigen Tag über 5.200 Migranten im ganzen Land festgenommen. An der Aktion am Dienstag seien Armee, Nationalgarde und Staatspolizei beteiligt gewesen, teilte die mexikanische Marine am Mittwoch mit. Sicherheitsbehörden meldeten darüber hinaus, am Mittwoch sei so viel Fentanyl wie noch nie zuvor beschlagnahmt worden. Im Bundesstaat Sinaloa seien 1.100 Kilogramm des synthetischen Opioids mit einem Wert von rund 400 Millionen Dollar sichergestellt worden.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Mexiko aufgefordert, stärker gegen illegale Migration und Drogenhandel vorzugehen. Er hatte dies mit der Androhung von Einfuhrzöllen für mexikanische Produkte verknüpft.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte in der vergangenen Woche angekündigt, eine Karawane von Migranten auf dem Weg zur US-Grenze würde es nicht nach Norden schaffen, da sich Migrationsbehörden um sie "kümmern" würden. Viele Menschen aus Lateinamerika und anderen Kontinenten versuchen über Mexiko in die USA zu gelangen.

Insider: Trumps Nahost-Gesandter wirbt für Waffenruhe in Gaza

1.30 Uhr: Der Nahost-Beauftragte von Donald Trump, Steve Witkoff, will die diplomatischen Bemühungen des designierten US-Präsidenten um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln noch vor seinem Amtsantritt am 20. Januar vorantreiben. Dies bestätigte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Witkoff, der das Amt unter Trumps Regierung offiziell antreten wird, habe sich dem Insider zufolge bereits Ende November jeweils separat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen.

Mittwoch, 4. Dezember

Nach 22 Tagen: Trump macht Rückzieher bei wichtigem Posten

21.05 Uhr: Donald Trump hat nach nur 22 Tagen eine seiner Personalentscheidungen wieder rückgängig gemacht – lange, bevor er überhaupt wieder in das Weiße Haus einzieht. Kurz nach seiner Wahl hatte Trump erklärt, dass William McGinley Rechtsberater des Weißen Hauses werden solle. Doch nun fällt der Posten David Warrington zu.

Warrington habe ihn bereits als sein persönlicher Anwalt "gut" vertreten, schreibt Trump auf seinem Netzwerk "Truth Social". McGinley wird eine neue Rolle bekommen: Im "Department of Government Efficiency", das unter anderem von Elon Musk geleitet werden soll.

Trump nominiert Milliardär als Nasa-Chef