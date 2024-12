News folgen Artikel teilen

Donald Trumps Amtseinführung im Januar steht bevor. Er verspricht, die Sommerzeit in den USA abzuschaffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donald Trump will die Sommerzeit abschaffen

22.00 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump will die Sommerzeit in den USA abschaffen. "Die Republikanische Partei wird sich nach Kräften bemühen, die Sommerzeit abzuschaffen", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Umstellung habe zwar eine kleine, starke Anhängerschaft, schrieb Trump weiter. Aber "die Sommerzeit ist unbequem und sehr kostspielig für unser Land".

Wie in Europa werden in den USA die Uhren im Frühjahr um eine Stunde vorgestellt und im Herbst wieder zurück. Die Umstellung der Uhren bringt den Menschen eine längere Tageslichtnutzung. Auch soll sie zum Energiesparen beitragen, was aber kaum Effekte hat. Sie ist in den USA ebenso umstritten wie in der Europäischen Union.

Amazon will eine Million Dollar für Trumps Amtseinführung spenden

2.20 Uhr: Amazon plant, eine Million Dollar an die Amtseinführung von Donald Trump zu spenden, sowie eine weitere Million Dollar durch das kostenlose Streaming des Events auf Amazon Video bereitzustellen. Gründer Jeff Bezos wird Trump persönlich treffen, um die Beziehung zu stärken, nachdem beide bereits im Sommer gesprochen hatten. Bezos hatte Trump nach einem Anschlagsversuch öffentlich gelobt. Trump zeigt sich zunehmend offen gegenüber Tech-Konzernen, die er zuvor für seine Wahlniederlage 2020 mitverantwortlich gemacht hatte.

Die Facebook-Mutter Meta teilte ebenfalls mit, dass sie eine Million Dollar für die Amtseinführung Trumps gespendet hat. Gründer Mark Zuckerberg und Donalad Trump hatten sich vor zwei Wochen privat in Mar-a-Lago getroffen hatte.

Donnerstag, 12. Dezember

Trump-Getreue Kari Lake soll Auslandsrundfunk leiten

5.40 Uhr: Donald Trump will seine loyale Unterstützerin Kari Lake aus Arizona zur Leiterin des staatlichen US-Auslandsrundfunkdienstes "Voice of America" machen. Das gab der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social bekannt.

Lake arbeitete viele Jahre lang als Nachrichtensprecherin beim lokalen Fernsehsender Fox 10 Phoenix in Arizona. Später wechselte sie in die Politik. Sie vertritt eine radikale Ausrichtung der Republikanischen Partei. Im November scheiterte sie mit ihrer Kandidatur für einen offenen Senatssitz in Arizona. Bereits 2022 war sie bei der Gouverneurswahl des Bundesstaates unterlegen. Ihre Niederlage erkannte Lake damals nicht an; stattdessen verbreitete sie unbelegte Verschwörungstheorien über Wahlbetrug.

Die 55-Jährige muss formal noch von der künftigen Leitung der zuständigen Rundfunkbehörde ernannt werden – der "U.S. Agency for Global Media" (kurz USAGM). Die Behörde überwacht alle staatlich finanzierten Auslandsrundfunkprogramme der USA, die nicht dem Militär unterstehen. Trump kündigte an, auch die Leitung der USAGM bald zu besetzen. Die Ernennung dieser Position erfordert die Zustimmung des Senats.

Trump erklärte, Lake und die künftige USAGM-Leitung würden "eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die amerikanischen Werte von Freiheit und Unabhängigkeit auf der ganzen Welt FAIR und AKKURAT ausgestrahlt werden" – im Gegensatz zu den "Lügen, die von den Fake-News-Medien verbreitet werden". Trump stellt regelmäßig die Glaubwürdigkeit etablierter Medien infrage. Kritiker befürchten, dass er versuchen könnte, "Voice of America" für seine politische Agenda zu nutzen.

Donald Trump lädt Xi Jinping zu seiner Amtseinführung ein