Lauterbach: "Ich werde fürs Nerven bezahlt"

Ich verstehe die Einwände der Dehoga. Am liebsten wäre auch mir, wenn wir wieder Restaurants und Bars besuchen könnten, wie wir es 2019 getan haben – ganz ohne Einschränkungen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben den endemischen Zustand noch nicht erreicht. Zurzeit haben wir 150 Corona-Tote pro Tag. Das ist eine Tragödie, die sich im Hintergrund abspielt. Im Herbst könnten es noch deutlich mehr werden.

Wie stellen Sie sich die Umsetzung in Gastronomie, Sport- und Freizeitbereich in der Praxis denn konkret vor? Permanente Kontrollen in den Innenräumen?

Immerhin sorgen wir dafür, dass die Gastronomie weiter läuft. Und viele Gastwirte sind sich immer noch im Klaren darüber, dass wir in dieser Krise zusammenhalten müssen. Ihnen danke ich ganz besonders. Sie haben in der Pandemie viel geleistet. Es entspricht aber auch dem Wunsch vieler Restaurantbesucher, im Restaurant sicher zu sein. Umfragen zeigen: Jeder Zweite kennt jemanden mit Long-Covid. Und Dreiviertel der Bevölkerung, also die große Mehrheit, hat davor Angst. Jenen Restaurants, in denen es drunter und drüber geht, in denen gar nicht kontrolliert wird, werden die Kunden wegbrechen.