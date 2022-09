Anton Hofreiter (Grüne) fordert Reform der UN

Scholz wird sich bei seinem Besuch in den USA zudem erneut Interviews in US-Medien stellen. Geplant sind ein Redaktionsbesuch bei der "New York Times" und ein Gespräch im NBC-Format "Meet the Press". In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine dämpfte das Kanzleramt im Voraus die Erwartungen. Es gebe eine klare Linie.