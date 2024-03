Es handelt sich bei dem 38 Minuten langen Leak um ein Vorbereitungsgespräch von vier Bundeswehr-Offizieren für ein Briefing für Verteidigungsminister Pistorius, wohl im Februar. Auf dem Audiomitschnitt ist zunächst eine lockere Plauderei zu hören, einer der Beteiligten erklärt, gerade in Singapur zu sein. Er schwärmt von der Aussicht vom Hotelzimmer. "Ich schicke dir vielleicht später mal ein Foto. Das ist schon mega."

Aber es geht dann auch um militärisch sensible Informationen. Einer der Beteiligten – wohl Luftwaffen-Inspekteur Gerhartz – erklärt, er könne sich vorstellen, dass in einer ersten Tranche 50 und dann noch einmal 50 Flugkörper geliefert würden, was aber das Geschehen des Krieges nicht ändern würde. Diskutiert wird die Frage, wie viele Flugkörper für die Zerstörung der Krim-Brücke nötig wären.