Die neue EU-Spitze macht Hoffnung. Ursula von der Leyen bleibt als Kommissionspräsidentin, hinzu kommen Kaja Kallas als Außenbeauftragte und António Costa als Ratspräsident. Das könnte das beste Führungstrio werden, das die EU je hatte. Es mangelt trotzdem schlichtweg am Geld, an der finanziellen Kapazität der EU.

Auf bundesstaatlicher Ebene werden die USA sicher ausfallen. Donald Trump steckt im Mittelalter fest. Er kennt und versteht die Naturgesetze nicht. Nur leider gelten die auch, wenn man nicht an sie glaubt. Deshalb müssen wir verstärkt mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten. Da gibt es sehr progressive wie Kalifornien. Aber auch hier gilt: Wir müssen in Europa verstehen, dass die Klimakrise neben den autokratischen Ländern wie Russland und China eines der größten Sicherheitsrisiken der Welt ist. Man stelle sich vor, so etwas wie die Flutkatastrophe in Spanien würde in einem instabileren Staat passieren. Das könnte in Bürgerkriegen enden.