Panne am Regierungsflieger – Habeck steckt in diesem Land fest

Die Rückkehr von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) von der Tech-Konferenz "Web Summit" in Lissabon in Portugal verzögert sich wegen einer technischen Panne am Regierungsflugzeug. Der Vizekanzler wird deswegen nicht wie geplant in der Nacht in Berlin ankommen, sondern erst im Laufe des Mittwochs.