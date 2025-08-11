Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Friedrich Merz Das fliegt ihm um die Ohren
Der Kurswechsel in der Israelpolitik hat Teile der Union gegen Friedrich Merz aufgebracht. Der Kanzler versucht, den Schaden zu begrenzen, doch das funktioniert nicht wirklich.
Am Sonntag muss Friedrich Merz etwas loswerden. Der Bundeskanzler lässt sich am Nachmittag kurzfristig ins ARD-Studio schalten. Merz will eine Krise eindämmen, die er am Freitag unglücklicherweise selbst ausgelöst hat.
"Die Grundsätze der deutschen Israelpolitik sind unverändert", sagt Merz. "Daran hat sich nichts verändert und daran wird sich nichts ändern."
Es sind die zwei Sätze des Interviews, die Friedrich Merz an diesem Sonntag unbedingt platzieren will. Sie sollen elf anderen Sätzen die Wucht nehmen, die der Bundeskanzler am Freitag per E-Mail in die Welt geschickt hatte. Und die nicht zuletzt in seiner eigenen Unionsfraktion Irritationen bis hin zu Entsetzen ausgelöst haben: den teilweisen Stopp deutscher Rüstungsexporte nach Israel.
Es ist Friedrich Merz' ganz eigene Operation Schadensbegrenzung. Die Sache ist für ihn äußerst heikel, gleich aus zwei Gründen. Weil die Israelpolitik tatsächlich zur viel zitierten "DNA" der deutschen Christdemokratie gehört. Aber auch, weil der Fall ein weiteres Mal die Zweifel an der Regierungsführung des Bundeskanzlers wachsen lässt. Und zwar ausgerechnet bei den eigenen Leuten.
"Schlag ins Gesicht"
Es sind harte Worte, die Politiker aus CDU und CSU seit Freitag für ihren eigenen Bundeskanzler finden. Von einem "historischen Fehler" war bei der hessischen Jungen Union die Rede, einem "Schlag ins Gesicht unserer Wertegemeinschaft".
"Staatsräson abgehakt? Ein Bruch mit den Grundsätzen der CDU": Das verbreitete die Junge Union auf einer Instagram-Kachel. Ihr Bundesvorsitzender Johannes Winkel schrieb auf X: "Israel macht ab heute die Drecksarbeit für uns, nur ohne deutsche Waffen." Eine Anspielung auf Merz' "Drecksarbeit"-Aussage. Nur, dass der Kanzler sie auf den israelischen Angriff gegen die iranischen Atomanlagen bezogen hatte.
Selbst erfahrene Außenpolitiker wie Roderich Kiesewetter kritisierten die Entscheidung sehr grundsätzlich. "Mit der Aussetzung unterminiert man deshalb quasi das Völkerrecht, indem Israels Recht zur Selbstverteidigung zumindest eingeschränkt wird", sagte Kiesewetter. "Schlimmer, Deutschland bricht gewachsene Freundschaft und Vertrauen und die Staatsräson bleibt eine leere unglaubwürdige Hülle." Einem Freund vertraue man, "dass er die Waffen völkerrechtskonform einsetzt".
Spricht Merz zu wenig?
Das Problem für Friedrich Merz ist, dass seine Entscheidung nicht nur deshalb ans Eingemachte geht, weil die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Die inhaltliche Kritik mischt sich mit einer Kritik an ihm selbst, die in den erst 100 Tagen seiner Amtszeit schon auffallend häufig laut geworden ist.
Sie lässt sich grob so zusammenfassen: Der Kanzler spricht zu wenig, vor allem wenn es wirklich wichtig wäre. Erst bei seiner Volte zur Schuldenbremsenreform, dann bei der doch nicht kompletten Senkung der Stromsteuer und jetzt bei Israel.
Besonders die Schwesterpartei beklagt diesmal auch öffentlich, nichts von der Israel-Entscheidung des Bundeskanzlers gewusst zu haben. "Die CSU war an dieser Entscheidung nicht beteiligt und wir halten sie für bedenklich", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann am Samstag der "Bild". Zumindest hinter vorgehaltener Hand kommt diese Kritik auch aus der CDU.
Eine Kanzlerentscheidung
Friedrich Merz und seine Leute treten diesem Eindruck gar nicht sonderlich entschieden entgegen. Aus dem Umfeld des Kanzlers heißt es zwar, die Debatte über mögliche Schritte bei einer weiteren Eskalation Israels laufe seit Wochen. Unter anderem im Sicherheitskabinett, in dem auch Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU sitzt. Verschiedene Szenarien sollen dabei durchgesprochen worden sein, jedenfalls grob.
Die jüngste Entscheidung aber scheint tatsächlich eine vergleichsweise einsame gewesen zu sein. Merz sagt dazu selbst am Sonntag in der ARD, er könne eine solche "grundsätzliche Haltungsfrage" nicht "zur demokratischen Abstimmung stellen". Er habe die Entscheidung zwar nicht allein getroffen (siehe Sicherheitskabinett). "Aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein."
Im engsten Koalitionskreis vorbesprochen also, aber am Ende eine Kanzlerentscheidung. So jedenfalls verlautet es aus Merz' Umfeld.
Merz: Kein Kurswechsel
Die Selbstverteidigungslinie des Friedrich Merz setzt vor allem an anderer Stelle an. Der Kanzler will gar keinen Kurswechsel in der Israelpolitik erkennen. Aus seiner Sicht ist das alles eine vorübergehende, gezielte Reaktion auf die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zu einem "noch härteren militärischen Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen".
So steht es in den wohlerwogenen elf Sätzen der schriftlichen Erklärung vom Freitag, bevor dort der entscheidende Satz folgt: "Unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können."
Das wiederum bedeutet einerseits: Verändert Benjamin Netanjahus Regierung diese Politik wieder, kann auch der Exportstopp wieder aufgehoben werden. Und andererseits: Waffen, die nicht in Gaza eingesetzt werden, können weiterhin exportiert werden. Bedeutet aus Sicht der Bundesregierung etwa: Luftabwehr, Seeabwehr und U-Boote. Also alles, was der Selbstverteidigung dienen kann.
Nur eine Nuancierung
Der Kanzler und seine Leute bemühen sich nun ohnehin, das Ganze vor allem als politisches Signal an Netanjahu zu deuten. Nicht so sehr als Schritt, der an der Exportpraxis viel verändert. Deutschland spiele anders als die USA bei Rüstungslieferungen an Israel schon bisher keine große Rolle, heißt es.
Eine Nuancierung also, kein Unterschied ums Ganze. In einem Papier aus dem Kanzleramt, das am Wochenende die Runde macht und das t-online vorliegt, heißt es etwa: "Schon bisher sind Waffen und Munition, die im Gazastreifen genutzt werden, an Israel nicht geliefert worden."
Das Papier soll dem CDU-Bundesvorstand auf drei Seiten den "Hintergrund" der Kanzlerentscheidung erklären. Es enthält auch die Beteuerung, dass diese Linie "im Lichte der Entwicklungen im Gaza-Streifen laufend überprüft" werde. Eine Vorlage für einen erneuten Kurswechsel, auf die nun einige Kanzler-Kritiker zu setzen scheinen.
Wenig hilfreiche Schalte der Außenpolitiker
Einige dieser Kanzler-Kritiker schalten sich am Sonntagnachmittag zusammen. Die Unions-Arbeitsgruppe Auswärtiges trifft sich zu einer Videoschalte, um sich von Merz' außenpolitischem Chefberater Günter Sautter informieren zu lassen. Nicht alle hier kritisieren den Kanzler für seine Entscheidung, aber einige eben schon.
Es ist ein weiterer Teil der Operation Schadensbegrenzung für Merz. Doch auch das läuft nicht so wie geplant. Es gibt in der Runde Unmut darüber, dass kurz vorher das ARD-Interview des Bundeskanzlers öffentlich wird. Warum dem Berater zuhören, wenn man dem Kanzler selbst lauschen könnte? Teilnehmer stechen außerdem Gesprächsfetzen an die "Bild" durch. Auch darunter leidet die Stimmung in der Runde.
Anschließend heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass dadurch keine wirkliche Diskussion zustande gekommen sei. Darüber etwa, warum es vor der Entscheidung keine Absprache mit der Unionsfraktion und der CSU gegeben habe.
Der Eindruck bei vielen bleibt unverändert: zu wenig, und das auch noch zu spät.
Unterstützung von den einen
Gut für Friedrich Merz ist, dass ranghohe CDU-Außenpolitiker ihn stützen. Der Fraktionsvize Norbert Röttgen etwa. Und auch der außenpolitische Sprecher Jürgen Hardt springt Merz am Montag erneut bei. "Eben weil wir unseren Freund Israel nie aufgeben werden, werden die Signale nun deutlicher, eng abgestimmt mit anderen Freunden Israels", sagt Hardt t-online.
Auch Unionsfraktionschef Jens Spahn, dessen Schweigen am Wochenende aufgefallen war, stellt sich am Montag erstmals hinter Merz. In einem Instagram-Video spricht er von einer "vertretbaren Entscheidung". Gerade das besondere Verhältnis beider Länder mache es "in schwierigen Situationen" möglich, "Meinungsunterschiede" zwischen den Regierungen "auszuhalten".
Spahn klingt damit zwar distanzierter, ist im Kern aber nicht weit entfernt von Merz' eigener Formulierung in der ARD: "Wir haben einen Dissens – und der betrifft das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen. Das hält aber eine Freundschaft aus."
Weiterhin Kritik von den anderen
Seine Kritiker aber hat Friedrich Merz nicht überzeugt. Einige von ihnen wollen sich am Montag nicht zitieren lassen. Andere haben damit keine Probleme. CSU-Außenpolitiker Stephan Mayer sagt dem "Tagesspiegel": "Ich bezweifle, dass das den Zielen Rechnung trägt. Also, dass die verbliebenen Geiseln freigelassen werden und sich die humanitäre Situation vor allem für die Kinder und Jugendlichen verbessert. Da haben wir einen Dissens."
Und auch der erste CDU-Ministerpräsident stellt sich vergleichsweise offen gegen Merz. "Die Terrororganisation Hamas stellt man nur im Kampf, nicht am Konferenztisch", schreibt der hessische Regierungschef Boris Rhein auf X. "Wir müssen Israel deshalb weiter ausrüsten, um diesen Kampf zu führen, die Hamas zu besiegen und den Terror zu beenden."
Ausgestanden ist die Sache für Friedrich Merz noch nicht.
- Eigene Recherchen und Gespräche
- tagesschau.de: "Merz will an Unterstützung für Israel festhalten"
- tagesspiegel.de: "CSU-Außenpolitiker Mayer hält Merz’ Israelkurs nur für vorläufig"