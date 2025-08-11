Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Kurswechsel in der Israelpolitik hat Teile der Union gegen Friedrich Merz aufgebracht. Der Kanzler versucht, den Schaden zu begrenzen, doch das funktioniert nicht wirklich.

Am Sonntag muss Friedrich Merz etwas loswerden. Der Bundeskanzler lässt sich am Nachmittag kurzfristig ins ARD-Studio schalten. Merz will eine Krise eindämmen, die er am Freitag unglücklicherweise selbst ausgelöst hat.

"Die Grundsätze der deutschen Israelpolitik sind unverändert", sagt Merz. "Daran hat sich nichts verändert und daran wird sich nichts ändern."

Es sind die zwei Sätze des Interviews, die Friedrich Merz an diesem Sonntag unbedingt platzieren will. Sie sollen elf anderen Sätzen die Wucht nehmen, die der Bundeskanzler am Freitag per E-Mail in die Welt geschickt hatte. Und die nicht zuletzt in seiner eigenen Unionsfraktion Irritationen bis hin zu Entsetzen ausgelöst haben: den teilweisen Stopp deutscher Rüstungsexporte nach Israel.

Es ist Friedrich Merz' ganz eigene Operation Schadensbegrenzung. Die Sache ist für ihn äußerst heikel, gleich aus zwei Gründen. Weil die Israelpolitik tatsächlich zur viel zitierten "DNA" der deutschen Christdemokratie gehört. Aber auch, weil der Fall ein weiteres Mal die Zweifel an der Regierungsführung des Bundeskanzlers wachsen lässt. Und zwar ausgerechnet bei den eigenen Leuten.

"Schlag ins Gesicht"

Es sind harte Worte, die Politiker aus CDU und CSU seit Freitag für ihren eigenen Bundeskanzler finden. Von einem "historischen Fehler" war bei der hessischen Jungen Union die Rede, einem "Schlag ins Gesicht unserer Wertegemeinschaft".

"Staatsräson abgehakt? Ein Bruch mit den Grundsätzen der CDU": Das verbreitete die Junge Union auf einer Instagram-Kachel. Ihr Bundesvorsitzender Johannes Winkel schrieb auf X: "Israel macht ab heute die Drecksarbeit für uns, nur ohne deutsche Waffen." Eine Anspielung auf Merz' "Drecksarbeit"-Aussage. Nur, dass der Kanzler sie auf den israelischen Angriff gegen die iranischen Atomanlagen bezogen hatte.

Selbst erfahrene Außenpolitiker wie Roderich Kiesewetter kritisierten die Entscheidung sehr grundsätzlich. "Mit der Aussetzung unterminiert man deshalb quasi das Völkerrecht, indem Israels Recht zur Selbstverteidigung zumindest eingeschränkt wird", sagte Kiesewetter. "Schlimmer, Deutschland bricht gewachsene Freundschaft und Vertrauen und die Staatsräson bleibt eine leere unglaubwürdige Hülle." Einem Freund vertraue man, "dass er die Waffen völkerrechtskonform einsetzt".

Spricht Merz zu wenig?

Das Problem für Friedrich Merz ist, dass seine Entscheidung nicht nur deshalb ans Eingemachte geht, weil die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Die inhaltliche Kritik mischt sich mit einer Kritik an ihm selbst, die in den erst 100 Tagen seiner Amtszeit schon auffallend häufig laut geworden ist.