CDU-Kritik an Israels Politik “Vor diesem Abdriften haben wir deutlich gewarnt”

Von Johannes Bebermeier 11.08.2025 - 10:46 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jürgen Hardt (CDU): "Eben weil wir unseren Freund Israel nie aufgeben werden, werden die Signale nun deutlicher." (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz hat seinen Exportstopp an Israel am Sonntag verteidigt. Neben Kritik gibt es dafür nun auch Unterstützung aus der Union.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hat die Einschränkung der deutschen Rüstungsexporte nach Israel erneut verteidigt. "Eben weil wir unseren Freund Israel nie aufgeben werden, werden die Signale nun deutlicher, eng abgestimmt mit anderen Freunden Israels", sagte Hardt dem Nachrichtenportal t-online.

Loading...

"Die Position der CDU/CSU hat sich nicht geändert, die Politik der israelischen Regierung hat sich massiv verschoben", sagte Hardt. "Vor diesem Abdriften haben wir nach unserem Regierungsantritt so offen und deutlich gewarnt, wie es so enge Freunde wie Israel von uns erwarten dürfen. Der Beschluss des Sicherheitskabinetts zeigt, dass die israelische Regierung diese Sorgen aus Berlin nicht wahrnehmen will."

Hardt sagte, die Bundesregierung sei "von Anfang an für einen entschlossenen Sturz des De-facto-Regimes der Hamas" gewesen, "erst recht für eine Befreiung der Geiseln" und habe die israelische Kriegsführung unterstützt. "Im Laufe des nun schon fast zwei Jahre andauernden Kriegs gerieten diese Kriegsziele aber immer mehr aus dem Blick, während radikale Kräfte im israelischen Kabinett eine die israelische Position in der Welt in ungekanntem Ausmaß schädigende Agenda verfolgten."

Das Aussetzen des Exports von Rüstungsgütern, die in Gaza verwendet werden können, sei "notwendig", um die Nahostpolitik der Bundesregierung konsequent zu verfolgen, sagte Hardt. "Ich bin irritiert darüber, dass die israelische Regierung nach ihren mehrfachen Zusagen gegenüber der EU und ihren Mitgliedstaaten die Versorgungslage in Gaza nicht entscheidend verbessert hat. Mich besorgt an den angekündigten Plänen zur Eroberung von Gaza-Stadt die mangelnde Differenzierung zwischen Hamas-Kombattanten als legitimen Zielen und der zu schützenden Zivilbevölkerung."

"CSU war nicht beteiligt"

Am Sonntag berieten die Außenexperten der Unionsfraktion in einer Videoschalte. Der Kanzler rechtfertigte seinen Schritt in den ARD-"Tagesthemen", betonte aber auch, an den Grundsätzen der deutschen Israel-Politik ändere sich nichts: "Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein."