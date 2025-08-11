"Besorgt die Bundesregierung sehr" Nach Gegenwind: Merz rechtfertigt sich für Israel-Entscheidung

11.08.2025 - 13:03 Uhr

Freidrich Merz: In einem Papier an die Partei spielt er die Auswirkung seiner Entscheidung herunter. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vor allem die Unionsparteien kritisieren den Israel-Vorstoß von Friedrich Merz. In einem Papier bezieht der Kanzler Stellung.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechtfertigt sich vor seiner eigenen Partei für den teilweisen Stopp von Rüstungsexporten an Israel. Wie der Kanzler in einem Sechs-Punkt-Papier für den CDU-Bundesvorstand erklärt, hat der Stopp in der Praxis möglicherweise nur geringe Auswirkungen.

So weist Merz darauf hin, dass schon jetzt Waffen und Munition, die im Gazastreifen genutzt werden, nicht an Israel geliefert würden. "Die Entscheidung über weitere Rüstungsgüter ist ausdrücklich auf einen möglichen Einsatz in Gaza beschränkt; sie stellt auf die derzeitigen, dort herrschenden Umstände ab", heißt es weiter. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Selbstverteidigung Israels soll intakt bleiben

Weiter heißt es in dem Papier: "Es gibt Einsatzbereiche, die diese Formulierung nicht abdeckt. Das gilt etwa für Rüstungsgüter der Luft- und Seeverteidigung, die zentral für die Selbstverteidigung Israels sind."

In dem Schreiben erläutert Merz die grundsätzliche Haltung der Regierung gegenüber Israel, ihre Position zum Gaza-Krieg und seine Beweggründe für die Ankündigung vom vergangenen Freitag, dass man vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmige, "die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können". Anlass sei die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts vom 7. August gewesen, die Militäroffensive im Gazastreifen beträchtlich auszuweiten und eine Belagerung der Stadt Gaza einzuleiten, schreibt Merz.

Merz zeigt sich besorgt

"Diese Entscheidung besorgt die Bundesregierung sehr." Sie berge erhebliche Risiken für die Sicherheit der noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln und drohe die bereits katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen weiter zu verschärfen. Fraglich sei, ob durch eine Ausweitung der militärischen Operationen die Chancen auf einen Waffenstillstand erhöht würden.