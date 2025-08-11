Teilweiser Waffenstopp für Israel Erster CDU-Ministerpräsident stellt sich öffentlich gegen Merz

Von t-online , jse 11.08.2025 - 13:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Da war die Stimmung noch besser: Boris Rhein (Zweiter v. r.) im Gespräch mit Friedrich Merz im Bundestag. (Quelle: Florian Gaertner)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein widerspricht Kanzler Friedrich Merz öffentlich in der Israelpolitik. Israel brauche Waffen, um sich zu verteidigen.

Nach seinem Waffenlieferstopp für Israel wurde Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aus den eigenen Reihen kritisiert: Mehrere Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU stellten sich gegen die Entscheidung, die CSU erklärte, sie sei gänzlich nicht eingeweiht worden. Nun geht auch der erste CDU-Ministerpräsident öffentlich auf Distanz zum Bundeskanzler: der Hesse Boris Rhein.

Loading...

Die Position der CDU Hessen sei "glasklar", schrieb Rhein am Montagmittag bei X: "Wir stehen uneingeschränkt an der Seite Israels. Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson. Wir unterstützen deshalb das Recht Israels, der einzigen Demokratie in der Region, auf Selbstverteidigung gegen den Terror." In seinen Augen gehöre dazu auch die militärische Unterstützung des Landes.

Er unterstütze das Engagement der Bundesregierung für humanitäre Hilfe in Gaza, so Rhein. Der Schutz der Zivilbevölkerung müsse gewahrt sein. "Ich bleibe aber der Überzeugung: Die Terrororganisation Hamas stellt man nur im Kampf, nicht am Konferenztisch. Wir müssen Israel deshalb weiter ausrüsten."

Merz: "Grundsätze bleiben unverändert"

Neben Rhein kritisierte am Montag auch der Hamburger CDU-Chef Dennis Thering der Kanzler. Die Entscheidung des Kanzlers sei falsch, sagte er. "Die Kommunikation dieser Entscheidung lässt ebenfalls zu wünschen übrig." Wer glaube, damit außenpolitische Stärke zu zeigen, verkenne die Wirkung: "Die Islamisten jubeln, Israel steht öffentlich am Pranger und internationale Partner sind irritiert." Unterstützung für Merz kam dagegen vom außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt: "Eben weil wir unseren Freund Israel nie aufgeben werden, werden die Signale nun deutlicher, eng abgestimmt mit anderen Freunden Israels", sagte Hardt dem Nachrichtenportal t-online.

Merz hatte zuvor am Sonntagnachmittag seine Entscheidung zum Stopp bestimmter Rüstungsexporte nach Israel verteidigt. "Die Grundsätze der deutschen Israelpolitik sind unverändert", betonte der CDU-Chef in einem Interview der ARD-"Tagesthemen". "Wir werden diesem Land auch weiter helfen, sich zu verteidigen." Aber die Bundesregierung könne nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der Hunderttausende zivile Opfer fordern könnte.