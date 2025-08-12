Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Was macht Trump? Die Angst vor dem Freitag
Trump und Putin verhandeln in Alaska über die Ukraine – was soll da schon schiefgehen? Im Kanzleramt versuchen sie, zumindest das Schlimmste zu verhindern.
Was das da am Freitag in Alaska genau werden soll, das weiß vielleicht nicht mal Donald Trump so genau. Der US-Präsident will Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs treffen, so viel ist seit Ende vergangener Woche klar. Doch was ist das Ziel? Und müsste da nicht noch jemand mit am Tisch sitzen?
Erst schien es so, als wolle Trump dem russischen Machthaber bei dem Treffen weite Teile der Ukraine frei Haus servieren. Ohne dass die Ukraine oder Europa mitreden könnten. Ein Diktatfrieden. Dann sagte Trump plötzlich, er könne sich schon vorstellen, dass der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj dabei sei.
Und jetzt scheint doch wieder alles anders zu sein: Trump und Putin treffen sich alleine, aber: "Ich werde keinen Deal machen", sagt Trump. Eine Waffenruhe, lässt er bei einer Pressekonferenz am Montag noch wissen, die wäre aber schon schön.
Schau'n mer mal, was wird? Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass diese Art der Diplomatie den Politikern in Europa und vor allem der Ukraine die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Bundeskanzler Friedrich Merz versucht seit Tagen, Einfluss auf das Treffen zu gewinnen. Nur gelingt das auch?
Es lief vergleichsweise gut
Eigentlich hatten sie im Kanzleramt die vergangenen Wochen und Monate das Gefühl, Donald Trump bewege sich in der Ukraine-Politik zumindest in die richtige Richtung. Nämlich auf die Ukraine und die Europäer zu. Und das nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen von Friedrich Merz, des "guten Vibes" zwischen Kanzler und US-Präsident. In Berlin scheinen sie darauf schon ein bisschen stolz zu sein.
Klar, Donald Trump vermeidet es nach wie vor, sich auf die Seite der Ukraine zu stellen. Schuld am Krieg sind für ihn beide Seiten, so sah und sieht er es. Aber abseits davon hätte es wohl tatsächlich schlimmer laufen können.
Statt sich komplett zurückzuziehen und die Ukraine sich selbst und den Europäern zu überlassen, blieb Trump an Bord. Er kritisierte Putin sogar immer wieder deutlich. "Absolut verrückt" geworden sei der, schimpfte Trump vor einigen Monaten, als Putin mal wieder einen Großangriff auf ukrainische Städte startete.
Zuletzt schien es sogar so, als würde Trump auch dem Drängen der Europäer auf neue und schmerzvolle Wirtschaftssanktionen gegen Russland nachgeben. Der US-Präsident verhängte per Dekret 50-Prozent-Zölle gegen Indien, als Strafe für den Ölimport aus Russland. Die Europäer wollen Putin diese wichtige Einnahmequelle schon lange nehmen.
Die Bilder, die sich Putin wünscht
Und dann plötzlich die fixe Idee eines "Friedensgipfels" mit Putin – ohne die Ukraine, dafür ausgerechnet in Alaska? Es sind die Bilder, die Putin sich wünscht: buchstäblich auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten.
Ein "großes Zugeständnis" an Putin sei schon das Treffen an sich, hieß es am Wochenende aus dem Kanzleramt. Jedenfalls, wenn der nicht vorher auch zu Zugeständnissen bereit sei: zu einem Waffenstillstand, der die Sicherheitsinteressen der Ukraine, aber auch Europas schützen müsse.
Klingt nach gar nicht so viel, aber es geht eben um Putin – und um Trump. Im Kanzleramt waren sie deshalb sofort alarmiert. Vor allem, weil es erst so schien, als würden sich die USA auf einen "Gebietstausch" einlassen wollen. Die Europäer versuchten schon am Wochenende, auf Trumps Vize JD Vance einzureden, der in Großbritannien war.
Anschließend veröffentlichten die Europäer eine Erklärung. Sie begrüßen darin pflichtschuldig die "Bemühungen" Trumps für einen Frieden, nur um ihm dann ihre Forderungen noch mal schriftlich zu geben. "Der Weg zum Frieden in der Ukraine kann nicht ohne die Ukraine beschlossen werden", heißt es in der Erklärung etwa. Oder: "Der derzeitige Frontverlauf sollte der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein." Also bitte, bitte nicht einfach so den gesamten Donbass an Russland geben, soll das bedeuten.
Sonntag dann trat Friedrich Merz in der ARD auf. Er wollte seine Israel-Wende rechtfertigen, aber auch noch mal eine Botschaft an Trump senden. Es könne keinen Frieden geben, "der russisches aggressives Vorgehen belohnt und möglicherweise weiteres Vorgehen ermutigt und ermuntert", sagte Merz. Man hoffe, "dass die Ukraine an diesem Treffen beteiligt wird". Am Abend telefonierte Merz noch persönlich mit Trump. Sicher ist sicher.
Die Sorgen des Kanzleramts
Im Kanzleramt waren sie am Wochenende vergleichsweise optimistisch, jedenfalls was die Gesprächsbereitschaft der USA mit den Europäern angeht. Vielleicht ist es auch Zweckoptimismus. Denn was Trump am Ende wirklich tut, das weiß wie immer niemand so genau. Darüber machen sich Merz' Leute schon lange keine Illusionen mehr.
Im Kanzleramt schauen sie deshalb trotzdem mit diversen Sorgen auf den Freitag. Eine davon: Trump könnte den Druck auf Putin viel zu früh aufgeben, also ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland und der Waffenlieferungen an die Ukraine versprechen. Es brauche aber weiterhin einen "Gesamtmix", hieß es aus Regierungskreisen: Druck, Unterstützung und Diplomatie gleichzeitig.
Das bedeutet für die Bundesregierung auch: Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wobei das nach mehr klingt, als es mittlerweile bedeutet. Über eine baldige Nato- oder EU-Mitgliedschaft spricht gerade eigentlich niemand mehr.
Stattdessen geht es für die Bundesregierung erst mal darum, zu verhindern, dass ein möglicher "Deal" mit Putin verhindert oder beschränkt wird, dass die Europäer der Ukraine weiter Waffen und andere Unterstützung liefern können. Die ukrainische Armee soll so hochgerüstet werden, dass Putin einen Waffenstillstand nicht mehr bricht.
Man will alles versucht haben
Die Bundesregierung dringt erst gar nicht darauf, dass Europa am Freitag in Alaska auch mit am Tisch sitzt. Es wäre vermutlich ohnehin aussichtslos. Stattdessen wollen die Europäer Trump am Mittwoch noch einmal gut zureden. Ein Marathon an Videoschalten soll den US-Präsidenten von der europäischen Linie überzeugen. Man will zumindest alles versucht haben.
Am frühen Nachmittag schalten sich mehrere europäische Staats- und Regierungschefs, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte zunächst mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen. Anschließend wollen sich die Europäer dann Trump und Vance auf die Bildschirme holen, um ihnen erneut ihre Position mitzugeben. Und dann schließt sich die Koalition der Ukraine-Unterstützer auch noch zusammen.
Am Ende dieses Mittwochs, das ist jetzt schon absehbar, werden die Europäer Trump wohl mit freundlichen Wortgirlanden nach Alaska verabschieden. Die mag er. Ob das alles etwas hilft, wird sich dann am Freitag zeigen.
