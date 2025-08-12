Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump und Putin verhandeln in Alaska über die Ukraine – was soll da schon schiefgehen? Im Kanzleramt versuchen sie, zumindest das Schlimmste zu verhindern.

Was das da am Freitag in Alaska genau werden soll, das weiß vielleicht nicht mal Donald Trump so genau. Der US-Präsident will Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs treffen, so viel ist seit Ende vergangener Woche klar. Doch was ist das Ziel? Und müsste da nicht noch jemand mit am Tisch sitzen?

Erst schien es so, als wolle Trump dem russischen Machthaber bei dem Treffen weite Teile der Ukraine frei Haus servieren. Ohne dass die Ukraine oder Europa mitreden könnten. Ein Diktatfrieden. Dann sagte Trump plötzlich, er könne sich schon vorstellen, dass der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj dabei sei.

Und jetzt scheint doch wieder alles anders zu sein: Trump und Putin treffen sich alleine, aber: "Ich werde keinen Deal machen", sagt Trump. Eine Waffenruhe, lässt er bei einer Pressekonferenz am Montag noch wissen, die wäre aber schon schön.

Schau'n mer mal, was wird? Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass diese Art der Diplomatie den Politikern in Europa und vor allem der Ukraine die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Bundeskanzler Friedrich Merz versucht seit Tagen, Einfluss auf das Treffen zu gewinnen. Nur gelingt das auch?

Es lief vergleichsweise gut

Eigentlich hatten sie im Kanzleramt die vergangenen Wochen und Monate das Gefühl, Donald Trump bewege sich in der Ukraine-Politik zumindest in die richtige Richtung. Nämlich auf die Ukraine und die Europäer zu. Und das nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen von Friedrich Merz, des "guten Vibes" zwischen Kanzler und US-Präsident. In Berlin scheinen sie darauf schon ein bisschen stolz zu sein.

Klar, Donald Trump vermeidet es nach wie vor, sich auf die Seite der Ukraine zu stellen. Schuld am Krieg sind für ihn beide Seiten, so sah und sieht er es. Aber abseits davon hätte es wohl tatsächlich schlimmer laufen können.

Statt sich komplett zurückzuziehen und die Ukraine sich selbst und den Europäern zu überlassen, blieb Trump an Bord. Er kritisierte Putin sogar immer wieder deutlich. "Absolut verrückt" geworden sei der, schimpfte Trump vor einigen Monaten, als Putin mal wieder einen Großangriff auf ukrainische Städte startete.