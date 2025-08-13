Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Europa und die Ukraine versuchen, Donald Trump vor dem Alaska-Gipfel von ihrer Strategie zu überzeugen. Doch ihre Geschlossenheit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie am Freitag außen vor sind.

"Friedrich, please", sagt Wolodymyr Selenskyj irgendwann und muss dann doch kurz lachen. Es ist Mittwochnachmittag im Kanzleramt. Der Präsident der Ukraine steht neben Bundeskanzler Friedrich Merz vor der Hauptstadtpresse. Und als Merz seinem Gast beim Beantworten der Journalistenfragen ein ums andere Mal den Vortritt lassen will, da wird es Selenskyj wohl etwas unangenehm.

Mach du ruhig auch mal, signalisiert Selenskyj dem Kanzler. Irgendwie muss es vor lauter demonstrierter Höflichkeit und Einigkeit dann ja doch weitergehen.

Dabei ist das natürlich genau das Ziel dieses Tages. Um Bilder der Geschlossenheit zu produzieren, ist Selenskyj am Mittwoch eigens nach Berlin geflogen. Statt aus Kiew wählt er sich mit Merz aus Berlin in den Telefonmarathon der Europäer mit US-Präsident Donald Trump ein.

Das gewünschte Zeichen an Wladimir Putin, aber auch an Trump: Europa und die Ukraine stehen vor dem Trump-Putin-Treffen am Freitag in Alaska zusammen. "Wir Europäer tun alles in unserer Kraft Stehende", sagt Merz auf der Pressekonferenz, "um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen."

Allerdings offenbart genau das noch ein zweites, unfreiwilliges und eher bitteres Zeichen des Auftritts: Viel mehr als Daumendrücken bleibt den beiden, die da im Kanzleramt vor der Presse stehen, für den Freitag nun nicht mehr übrig. Denn in Alaska, wenn es ernst wird, sind sie nicht dabei.

Das kleine pädagogische Einmaleins

Die Sorgen in Europa vor dem Trump-Putin-Treffen sind nach wie vor groß. Trumps Ankündigung Ende vergangener Woche hatte die europäischen Hauptstädte alarmiert und einen transatlantischen Gesprächsreigen ausgelöst. Keinesfalls soll Trump sich einen schlechten "Deal" von Putin aufschwatzen lassen. Und deshalb formulierten die Europäer ihre Wünsche seit dem Wochenende immer und immer wieder.

Zunächst versuchten sie am Wochenende auf Trumps Vize JD Vance einzuwirken, der gerade in Großbritannien war. Dann schrieben die Europäer eine gemeinsame Erklärung, damit Trump ihre Punkte auch schwarz auf weiß hat, wenn er sie nachlesen will. Sonntag wiederholte Merz das Wichtigste im Fernsehen, bevor er abends auch noch persönlich mit Trump telefonierte.

Und an diesem Mittwoch eben der Telefongipfel: auf der einen Seite des Atlantiks Donald Trump, auf der anderen die wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.