Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Merz und Selenskyj in Berlin Es ist etwas bitter
Europa und die Ukraine versuchen, Donald Trump vor dem Alaska-Gipfel von ihrer Strategie zu überzeugen. Doch ihre Geschlossenheit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie am Freitag außen vor sind.
"Friedrich, please", sagt Wolodymyr Selenskyj irgendwann und muss dann doch kurz lachen. Es ist Mittwochnachmittag im Kanzleramt. Der Präsident der Ukraine steht neben Bundeskanzler Friedrich Merz vor der Hauptstadtpresse. Und als Merz seinem Gast beim Beantworten der Journalistenfragen ein ums andere Mal den Vortritt lassen will, da wird es Selenskyj wohl etwas unangenehm.
Mach du ruhig auch mal, signalisiert Selenskyj dem Kanzler. Irgendwie muss es vor lauter demonstrierter Höflichkeit und Einigkeit dann ja doch weitergehen.
Dabei ist das natürlich genau das Ziel dieses Tages. Um Bilder der Geschlossenheit zu produzieren, ist Selenskyj am Mittwoch eigens nach Berlin geflogen. Statt aus Kiew wählt er sich mit Merz aus Berlin in den Telefonmarathon der Europäer mit US-Präsident Donald Trump ein.
Das gewünschte Zeichen an Wladimir Putin, aber auch an Trump: Europa und die Ukraine stehen vor dem Trump-Putin-Treffen am Freitag in Alaska zusammen. "Wir Europäer tun alles in unserer Kraft Stehende", sagt Merz auf der Pressekonferenz, "um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen."
Allerdings offenbart genau das noch ein zweites, unfreiwilliges und eher bitteres Zeichen des Auftritts: Viel mehr als Daumendrücken bleibt den beiden, die da im Kanzleramt vor der Presse stehen, für den Freitag nun nicht mehr übrig. Denn in Alaska, wenn es ernst wird, sind sie nicht dabei.
Das kleine pädagogische Einmaleins
Die Sorgen in Europa vor dem Trump-Putin-Treffen sind nach wie vor groß. Trumps Ankündigung Ende vergangener Woche hatte die europäischen Hauptstädte alarmiert und einen transatlantischen Gesprächsreigen ausgelöst. Keinesfalls soll Trump sich einen schlechten "Deal" von Putin aufschwatzen lassen. Und deshalb formulierten die Europäer ihre Wünsche seit dem Wochenende immer und immer wieder.
Zunächst versuchten sie am Wochenende auf Trumps Vize JD Vance einzuwirken, der gerade in Großbritannien war. Dann schrieben die Europäer eine gemeinsame Erklärung, damit Trump ihre Punkte auch schwarz auf weiß hat, wenn er sie nachlesen will. Sonntag wiederholte Merz das Wichtigste im Fernsehen, bevor er abends auch noch persönlich mit Trump telefonierte.
Und an diesem Mittwoch eben der Telefongipfel: auf der einen Seite des Atlantiks Donald Trump, auf der anderen die wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Es ist eine Dauerbeschallung mit einem Ziel: durch ständige Wiederholung alles dafür zu tun, dass bei Trump irgendetwas hängenbleibt. Das kleine pädagogische Einmaleins. Damit er sich idealerweise am Freitag beim Treffen mit Putin daran erinnert und entsprechend handelt.
Für die Ukraine und Europa ist es die einzige Möglichkeit, überhaupt Einfluss auf das Treffen auszuüben. Putin will nur mit Trump sprechen. Und Trump ist damit einverstanden.
Was Europa Trump mit auf den Weg gibt
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj wissen das natürlich, als sie an diesem Mittwoch vor der Presse stehen. Sie finden es beide nicht sonderlich glücklich, lassen sich aber sicherheitshalber nichts anmerken. Kritik mag Trump bekanntlich gar nicht.
"Wir wollen, dass Präsident Donald Trump am Freitag in Anchorage Erfolg hat", sagt Merz stattdessen. Und macht dann ein weiteres Mal deutlich, was ein Erfolg für die Ukraine und Europa bedeuten würde: "In Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben." Das sei die Botschaft gewesen, die man "Trump mit auf den Weg gegeben" habe.
Konkret sind das mal wieder die Punkte, die die Europäer im Kern seit Tagen in jedes Papier schreiben und in jede Kamera sprechen. Die Ukraine müsse, erstens, "mit am Tisch sitzen, wenn es ein Folgetreffen gibt", sagt Merz. Zweitens: "Wir wollen, dass in der richtigen Reihenfolge verhandelt wird." Ein Waffenstillstand müsse am Anfang stehen, erst dann solle über alles Weitere geredet werden.
Auch wie man sich das "Weitere" vorstellt, macht Merz schon mal klar: "Die Ukraine ist zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit", sagt Merz als dritten Punkt. Dafür müsse aber die "Kontaktlinie" der Ausgangspunkt sein, also die Front. Und: "Eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte." Grenzen dürften nicht gewaltsam verschoben werden, dabei müsse es bleiben.
Für die Europäer und die Ukrainer ebenso wichtig ist der vierte Punkt: Die Verhandlungen müssten "robuste Sicherheitsgarantien für Kiew" umfassen, sagt Merz. Heißt: Die ukrainischen Streitkräfte müssten ihr Land weiter verteidigen können. Und der Westen müsse dabei auch langfristig Hilfe leisten können. Und das alles, das ist Merz' fünfter Punkt, soll in eine gemeinsame transatlantische Strategie eingebettet sein.
"Präsident Trump kennt diese Positionen", sagt Merz, als er mit seiner Aufzählung fertig ist. Und: "Er teilt sie sehr weitgehend." Offen lässt Merz allerdings, was der US-Präsident nicht teilt. Es lässt sich jedoch erahnen, wenn man sich anschaut, was Russland will – und wie sich Trump bisher dazu geäußert hat.
Putins Bedingungen für einen Frieden
Wie sich Wladimir Putin einen Frieden vorstellt, daraus machen seine Leute vor dem Gipfel mit Trump gar kein Geheimnis. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums erklärte am Mittwoch, die von Putin im Juni 2024 dargelegte Position habe sich nicht geändert. Und damit ist sie wie bisher meilenweit von der europäischen entfernt.
Putin hatte schon damals den vollständigen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Regionen Donezk, Luhansk, also dem Donbass, sowie aus Cherson und Saporischschja gefordert. Obwohl Russland die Regionen längst nicht vollständig kontrolliert. Außerdem sprach Putin davon, die Ukraine müsse "neutral", "blockfrei" und "denazifiziert" werden.
Welche Erwartungen Putin offenbar nun konkret hat, darüber hat der Kreml-Berater Wiktor Suslow am Montag in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" gesprochen:
- Die Ukraine soll sich verpflichten, nicht der Nato beizutreten.
- Sie soll entmilitarisiert werden.
- Die ukrainische Verfassung soll durch eine Reform föderaler werden (um den Einfluss Kiews auf die Regionen zu schwächen).
- Russland will zudem ein bilaterales Abkommen mit den USA, an dem weder die Ukraine noch die EU beteiligt werden.
- Für den Rückzug der Ukraine aus dem Donbass verspricht Russland, sich aus den Regionen Sumy, Dnipropetrowsk und Charkiw zurückzuziehen. Die anderen Frontlinien sollen unverändert bleiben.
Sollte die Ukraine das alles ablehnen, dann will Putin offenbar, dass Trump die gesamte Militärhilfe an die Ukraine einstellt.
Das Problem mit dem "Gebietstausch"
Eine entmilitarisierte Ukraine ist das genaue Gegenteil der "Sicherheitsgarantien", die sich Kiew und die Europäer vorstellen. Ohne zumindest ein hochgerüstetes ukrainisches Militär, so die Befürchtung, könnte sich Putin anschließend leicht die ganze Ukraine nehmen – und noch mehr.
Trump hingegen wackelt bei der Militärhilfe bekanntlich schon länger. Für den "Gebietstausch" hat Trump in den vergangenen Tagen ebenfalls immer wieder Sympathien gezeigt. Es könnten zwei der Punkte sein, die der US-Präsident auch nach dem Telefongipfel an diesem Mittwoch noch etwas anders sieht als die Europäer.
Selenskyj verweist auch in Berlin wieder darauf, dass er über dauerhafte, völkerrechtlich festgeschriebene Gebietsabtretungen gar nicht allein entscheiden könne. Dafür braucht es rein rechtlich ein Referendum für eine Verfassungsänderung, was unter dem geltenden Kriegsrecht nicht möglich ist. Dass Trump für all das wenig Verständnis hat, machte er schon auf einer Pressekonferenz am Montag deutlich.
Für etwas anderes zeigt sich Selenskyj hingegen schon länger offen: die tatsächlich von Russland besetzten Gebiete nicht rechtlich, aber erst einmal de facto anzuerkennen. Es ist das, was Merz auch an diesem Tag auf der Pressekonferenz meint, wenn er über die Bereitschaft der Ukraine spricht, "Verhandlungen über territoriale Fragen" zu führen.
Nur scheint das Putin eben nicht auszureichen. Ob der Freitag trotzdem etwas bringen kann, vielleicht eine Waffenruhe? Trump wolle das zu "einer seiner Prioritäten" machen, sagt Merz. Und: "Wir haben Präsident Trump das Allerbeste gewünscht." Etwas anderes, so muss man das sagen, bleibt ihnen auch nicht übrig.
- Eigene Recherchen
- bundesregierung.de: "Statement by President Macron, Prime Minister Meloni, Chancellor Merz, Prime Minister Tusk, Prime Minister Starmer, President von der Leyen and President Stubb on peace for Ukraine, ahead of President Trump’s planned meeting with President Putin" (Englisch, Deutsch)
- corriere.it: "Il consigliere del Cremlino Suslov: "Ecco le condizioni di Putin per l'intesa Russia-Usa. È lui che sta offrendo a Trump una via d'uscita"" (Italienisch)
- welt.de: "Putin wirft G‑7 Diebstahl vor – und fordert von Kiew Rückzug aus vier Regionen" (Deutsch)
- tagesschau.de: "Ukraine: Russland verlangt Rückzug aus den besetzten Gebieten" (Deutsch)
- spiegel.de: "Gipfel in Alaska – so stemmt sich Wolodymyr Selenskyj gegen einen Trump‑Putin‑Pakt" (Deutsch, kostenfplichtig)
- Mit Infos der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa