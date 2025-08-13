Vor Alaska-Gipfel Diese fünf Forderungen haben die Europäer an Putin

Aktualisiert am 13.08.2025

Friedrich Merz: Der Bundeskanzler stellte die Forderungen in Berlin vor.

Bei den Beratungen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sind europäische Vertreter nicht eingeladen. Doch die Staaten haben mehrere Forderungen für die Verhandlungen gestellt.

Die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer haben fünf Grundvoraussetzungen für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg formuliert. Entsprechende Forderungen hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgestellt. Konkret verlangen die europäischen Länder Folgendes:

Die Ukraine müsse an den nachfolgenden Verhandlungen direkt beteiligt sein.

Ein Waffenstillstand muss am Anfang eines Friedensprozesses stehen. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.

Die Ukraine ist laut Merz zu "Verhandlungen über territoriale Fragen" bereit. Ausgangspunkt ist dabei die Kontaktlinie des Ukraine-Kriegs. Eine rechtliche Anerkennung von Gebieten, die Russland in der Ukraine erobert hat, stehe dagegen nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, müsse gewahrt werden.

Die Verhandlungen müssen Sicherheitsgarantien für die Ukraine umfassen. Zudem müssen die Streitkräfte der Ukraine weiter verteidigungsfähig bleiben.

Die Verhandlungen müssen einer gemeinsamen Strategie von Europa und den USA folgen.