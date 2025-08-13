t-online - Nachrichten für Deutschland
Selenskyj in Berlin: Diese Forderungen stellen Merz und Europa an Putin

Vor Alaska-Gipfel
Diese fünf Forderungen haben die Europäer an Putin

Von dpa, das
Aktualisiert am 13.08.2025 - 18:02 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0830408659Vergrößern des Bildes
Friedrich Merz: Der Bundeskanzler stellte die Forderungen in Berlin vor. (Quelle: IMAGO/imago)
Bei den Beratungen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sind europäische Vertreter nicht eingeladen. Doch die Staaten haben mehrere Forderungen für die Verhandlungen gestellt.

Die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer haben fünf Grundvoraussetzungen für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg formuliert. Entsprechende Forderungen hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgestellt. Konkret verlangen die europäischen Länder Folgendes:

  • Die Ukraine müsse an den nachfolgenden Verhandlungen direkt beteiligt sein.
  • Ein Waffenstillstand muss am Anfang eines Friedensprozesses stehen. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.
  • Die Ukraine ist laut Merz zu "Verhandlungen über territoriale Fragen" bereit. Ausgangspunkt ist dabei die Kontaktlinie des Ukraine-Kriegs. Eine rechtliche Anerkennung von Gebieten, die Russland in der Ukraine erobert hat, stehe dagegen nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, müsse gewahrt werden.
  • Die Verhandlungen müssen Sicherheitsgarantien für die Ukraine umfassen. Zudem müssen die Streitkräfte der Ukraine weiter verteidigungsfähig bleiben.
  • Die Verhandlungen müssen einer gemeinsamen Strategie von Europa und den USA folgen.

Sollte es in Alaska keine Bewegung geben, müssten die USA und die Europäer den Druck erhöhen, betonte Merz. "Präsident Trump kennt diese Position, er teilt sie sehr weitgehend. Und deswegen kann ich sagen: Wir haben ein wirklich ausgesprochen konstruktives und gutes Gespräch miteinander gehabt." Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der ebenfalls daran teilgenommen hatte, sprach auf der Plattform X von einem "großartigen Telefonat".

Verwendete Quellen
  • Eigene Beobachtungen
  • Nachrichtenagentur dpa
CDUDonald TrumpFriedrich MerzTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
