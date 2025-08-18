Wadephuls erste Asien-Reise Der Wahnsinn geht weiter

Eine Analyse von Patrick Diekmann 18.08.2025 - 09:37 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Außenminister Wadephul startet seine Asienreise (Montage): Donald Trump sorgt für Unsicherheiten in den US-Beziehungen zu Deutschland und Japan. (Quelle: GettyImages, Imago Juliane Sonntag u. Joyce Boghosian/White House/getty-images-bilder)

Bei seiner ersten Asienreise als Außenminister geht es für Johann Wadephul um die Konflikte mit China und um die Stärkung der deutschen Wirtschaft. Doch die Reise wird von neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg überschattet.

Aus Tokio berichtet Patrick Diekmann.

Es ist eine Reise, auf die sich Johann Wadephul persönlich wahrscheinlich sehr gefreut hat. Der Außenminister besucht in den kommenden zwei Tagen Japan – ein Land, für das er und seine Familie sich schon lange begeistern. Seine Töchter lernten Japanisch auf der Schule in Kiel, machten einen Schüleraustausch. Mehrfach verbrachten auch der Außenminister und seine Frau ihren Urlaub in dem Land.

Der erneute Besuch nun läuft allerdings unter völlig anderen Vorzeichen ab. Wadephul ist Außenminister. Er hat viele Termine mit der japanischen Regierung und mit Vertretern aus der Wirtschaft. Viel Händeschütteln, viele warme Worte, viel Austausch von Positionen. Ein Eintauchen in die Kultur steht dagegen nicht auf der Agenda – dafür ist schlichtweg keine Zeit.

Immerhin sind die internationalen Krisenherde zahlreich, und Deutschland ist auch wirtschaftlich noch immer in unruhigen Fahrwassern. Die Sorgen sind vielfältig: Kremlchef Wladimir Putin führt noch immer seinen Krieg in der Ukraine, China sagt der regelbasierten internationalen Ordnung den Kampf an und US-Präsident Donald Trump bedroht mit seinem Zollkrieg die Entwicklung der Weltwirtschaft. Weitere Unsicherheiten verursachen der Krieg im Gazastreifen und der Umgang mit dem iranischen Atomprogramm.

Doch in Japan ist der deutsche Außenminister eben nicht nur als Feuerlöscher unterwegs, es geht der Bundesregierung um mehr strategische Unabhängigkeit. Deutschland und die Europäische Union suchen im Krisensturm nach Orientierung, müssen sich außenpolitisch mittelfristig neu aufstellen. Japan kommt dabei eine wichtige Rolle zu, weil es gegenwärtig in nahezu allen geopolitischen Fragen an der Seite der Europäer steht.

Trotz der Wichtigkeit dieser strategischen Fragen wird Wadephuls Asienreise in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich von anderen außenpolitischen Themen überschattet. Denn schon am Montag richten sich die nervösen Blicke der Weltöffentlichkeit erneut in Richtung der USA, wo das nächste Kapitel im Ukraine-Krieg geschrieben wird.

Im Umgang mit Trump geht es um Schadensvermeidung

Nach dem Treffen von Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska wird nun der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington erwartet. Mit dabei sind mehrere europäische Staats- und Regierungschefs, darunter auch Kanzler Friedrich Merz. Der diplomatische Wahnsinn geht also weiter, denn das transatlantische Bündnis wird in der Ukraine-Frage erneut vor eine Zerreißprobe gestellt werden.