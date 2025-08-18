Wadephuls erste Asien-Reise Der Wahnsinn geht weiter
Bei seiner ersten Asienreise als Außenminister geht es für Johann Wadephul um die Konflikte mit China und um die Stärkung der deutschen Wirtschaft. Doch die Reise wird von neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg überschattet.
Aus Tokio berichtet Patrick Diekmann.
Es ist eine Reise, auf die sich Johann Wadephul persönlich wahrscheinlich sehr gefreut hat. Der Außenminister besucht in den kommenden zwei Tagen Japan – ein Land, für das er und seine Familie sich schon lange begeistern. Seine Töchter lernten Japanisch auf der Schule in Kiel, machten einen Schüleraustausch. Mehrfach verbrachten auch der Außenminister und seine Frau ihren Urlaub in dem Land.
Der erneute Besuch nun läuft allerdings unter völlig anderen Vorzeichen ab. Wadephul ist Außenminister. Er hat viele Termine mit der japanischen Regierung und mit Vertretern aus der Wirtschaft. Viel Händeschütteln, viele warme Worte, viel Austausch von Positionen. Ein Eintauchen in die Kultur steht dagegen nicht auf der Agenda – dafür ist schlichtweg keine Zeit.
Immerhin sind die internationalen Krisenherde zahlreich, und Deutschland ist auch wirtschaftlich noch immer in unruhigen Fahrwassern. Die Sorgen sind vielfältig: Kremlchef Wladimir Putin führt noch immer seinen Krieg in der Ukraine, China sagt der regelbasierten internationalen Ordnung den Kampf an und US-Präsident Donald Trump bedroht mit seinem Zollkrieg die Entwicklung der Weltwirtschaft. Weitere Unsicherheiten verursachen der Krieg im Gazastreifen und der Umgang mit dem iranischen Atomprogramm.
Doch in Japan ist der deutsche Außenminister eben nicht nur als Feuerlöscher unterwegs, es geht der Bundesregierung um mehr strategische Unabhängigkeit. Deutschland und die Europäische Union suchen im Krisensturm nach Orientierung, müssen sich außenpolitisch mittelfristig neu aufstellen. Japan kommt dabei eine wichtige Rolle zu, weil es gegenwärtig in nahezu allen geopolitischen Fragen an der Seite der Europäer steht.
Trotz der Wichtigkeit dieser strategischen Fragen wird Wadephuls Asienreise in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich von anderen außenpolitischen Themen überschattet. Denn schon am Montag richten sich die nervösen Blicke der Weltöffentlichkeit erneut in Richtung der USA, wo das nächste Kapitel im Ukraine-Krieg geschrieben wird.
- Nach Trump-Putin-Gipfel: Die Europäer wechseln plötzlich ihre Strategie
- Trumps Ukraine-Gespräche mit Putin: Der Albtraum für die Europäer wird wahr
Im Umgang mit Trump geht es um Schadensvermeidung
Nach dem Treffen von Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska wird nun der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington erwartet. Mit dabei sind mehrere europäische Staats- und Regierungschefs, darunter auch Kanzler Friedrich Merz. Der diplomatische Wahnsinn geht also weiter, denn das transatlantische Bündnis wird in der Ukraine-Frage erneut vor eine Zerreißprobe gestellt werden.
Die Folge: Auch Wadephul wird auf seiner Japan-Reise die Geschehnisse in Washington kommentieren müssen. Wie eng die Sicherheit Deutschlands und Japans verknüpft sei, zeigten Chinas und Nordkoreas Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte er vor seinem Abflug in Hamburg. Die intensiven europäischen und US-Friedensbemühungen müssten auf den Weg zu einem gerechten Frieden führen, der grundlegende Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas wahre.
Zweifel und Sorgen gibt es in Berlin durchaus. Immerhin gilt Trump als unberechenbar, und die Bilder, wie der US-Präsident am Freitag in Alaska Putin applaudierte, gingen um die Welt. Es gibt andere Gründe, warum ein Großteil der außenpolitischen Analysten nach dem Trump-Putin-Gipfel warnen: Denn Russland musste bislang keinerlei Zugeständnisse machen, und eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg und weitere US-Sanktionen scheinen für den Moment vom Tisch zu sein. Für die Europäer ist dies ein Geduldsspiel, denn seit Monaten hoffen sie darauf, dass der US-Präsident seine Maßnahmen gegen Russland verschärft.
Die Bundesregierung gibt sich dennoch zweckoptimistisch. Immerhin verhandelt Trump mit Putin, mit Selenskyj und danach womöglich in einem Dreierformat mit den USA, der Ukraine und Russland. Auch wenn die Europäer nicht mit am Tisch sitzen. Sie haben aktuell nicht nur eine eng untereinander abgestimmte Position, sondern stehen auch im häufigen Austausch mit der US-Administration. Das ist die gute Nachricht, die dieser Tage in Berliner Regierungskreisen oft kommuniziert wird.
Doch das Treffen in Alaska hat auch gezeigt, dass Trump sich als neutraler Vermittler sieht und eben nicht als fester Bestandteil des westlichen Bündnisses. Zwar ist am Montag im Weißen Haus keine Eskalation wie im März zu erwarten, weil Selenskyj Rückendeckung von vielen Europäern bekommt. Trotzdem geht es vor allem um eines: Schadensvermeidung.
Deutschland zu abhängig von den USA
Die Folgen dieser Entwicklung wiegen vor allem für die Ukraine schwer. Eine militärische Stärkung der ukrainischen Armee oder eine Schwächung Russlands mit weiteren Sanktionen sind nicht absehbar. Und das wäre mit Blick auf die für die Verteidiger sehr angespannte militärische Lage im Ukraine-Krieg wichtig, um die Position Kiews in einem wahrscheinlich sehr langwierigen Friedensprozess zu stärken – und nicht weiter zu schwächen.
Für den Moment gehen Deutschland und andere Nato-Verbündete aber ausgesprochen behutsam mit Trump um. Sie bewerten seinen Einsatz im Ukraine-Krieg öffentlich als durchweg positiv und ignorieren die Charmeoffensive des US-Präsidenten gegenüber Putin. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Europa ist sicherheitspolitisch immens von den Amerikanern abhängig. Auch für die Bundesregierung geht es darum, unter Trump so viel US-Unterstützung wie möglich in diesem Konflikt zu bekommen. Kritik am US-Präsidenten würde dieses Ziel unterminieren.
Doch auch in Berlin gibt es keine Illusionen darüber, dass die EU-Staaten sicherheitspolitisch und wirtschaftlich ihre Abhängigkeiten auf möglichst viele Staaten verteilen müssen – Diversifizierung. Dieser Prozess wird viel Zeit in Anspruch nehmen, aber viele europäische Staaten werden in den kommenden zwei Jahrzehnten diesen Weg gehen – aus Sorge, weiterhin erpressbar zu sein. Trumps Amtszeit hat ein Trauma ausgelöst, über das aktuell noch nicht offen gesprochen wird. Und hier kommt auch Japan ins Spiel.
Zwei Länder, ähnliche Dilemmas
Im Angesicht der Konflikte mit China und den USA möchte auch Deutschland Bündnisse mit einer Reihe von Staaten stärken. "Nur wer stark und widerstandsfähig aufgestellt ist, auf unterschiedliche Rohstoffpartner und Bezugswege setzt, kann in einem solchen Umfeld bestehen", sagte Wadephul vor Beginn seiner Asien-Reise. "Gemeinsam tritt Deutschland mit Schlüsselpartnern wie Japan deshalb für Wirtschaftsbeziehungen ein, die auf freien Handel, Wettbewerb und Fairness bauen." Gründe dafür liegen auf der Hand: Das Land hat die viertstärkste Volkswirtschaft weltweit, aber auch sicherheitspolitisch wuchsen Japan und Europa in den vergangenen Jahren immer weiter zusammen.
Japanische Regierungen verurteilten nicht nur den russischen Angriffskrieg scharf, sondern Japan ist mit einer Summe von zwölf Milliarden US-Dollar der größte Unterstützer der Ukraine außerhalb der Nato. Trotz der großen geografischen Entfernung zu dem Konflikt tut Tokio finanziell mehr als viele europäische Staaten. Außenminister Wadephul sagte vor seinem Abflug in Hamburg: "Für Japans anhaltende Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Aggressionskrieg bin ich sehr dankbar. Um unsere Freiheit zu bewahren, müssen und wollen Deutschland und Japan mehr in die eigene Sicherheit investieren."
In anderen außen- und sicherheitspolitischen Fragen sitzen Deutschland und Japan derzeit in einem ähnlichen Boot – oder je nach Lesart in einem ähnlichen Dilemma. Auch Japans Sicherheit ist abhängig von der Unterstützung der Amerikaner, auch die japanische Führung ist von Trump traumatisiert. Deswegen gab es auch in Japan eine rüstungspolitische Zeitenwende. Die Folge: Das Land, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg Pazifismus in die Verfassung geschrieben hatte, rüstet nun massiv auf. Bis zum Jahr 2027 möchte es zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben.
Deutschland und Japan in der Zange
Aber die Angst, von einer US-Regierung im Stich gelassen zu werden, ist nicht der alleinige Grund für die japanische Aufrüstung. Die chinesischen Gebietsansprüche im Indopazifik werden nämlich auch zunehmend eine Gefahr für japanisches Territorium. Die Volksrepublik ist mittlerweile auf dem Papier die zweitstärkste Militärmacht weltweit, unterhält die Kriegsmarine mit den meisten Schiffen. Japan antwortet nun darauf.
Trotz der aggressiven Expansionspolitik Chinas im Südchinesischen Meer steht Peking als Rivale aus europäischer Perspektive eher im Schatten. Während sich die internationale Aufmerksamkeit auf die Kriege in der Ukraine und in Gaza richtet, gerät China im Westen aus dem Blick. Dabei ist Südostasien von zentraler Bedeutung für die Weltwirtschaft. "Im Indopazifik entscheidet sich ganz maßgeblich, wie sicher die Freiheit der Seewege, globaler Lieferketten und damit die Wirtschaftsentwicklung der ganzen Welt bleibt", erklärt der deutsche Außenminister in seinem Abflugstatement. "Das ist von herausragender Bedeutung für große exportierende Volkswirtschaften wie Deutschland und Japan."
Dieses Problem führt jedoch auch wieder zu einem Dilemma. Denn ähnlich wie Deutschland ist auch Japan massiv wirtschaftlich von der Volksrepublik und etwa von Seltenen Erden aus China abhängig. Sich daraus zu befreien, wird ein wahrer Kraftakt, der wahrscheinlich noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird.
Somit sind Deutschland und Japan gegenwärtig durch eine ähnliche außenpolitische Umwelt verbunden – und das verbindet. Während die Bundesregierung mit Blick auf Trump die gemeinsame Wertebasis im transatlantischen Bündnis neu verhandeln muss, steht das deutsch-japanische Bündnis auf einem vergleichsweise festen Fundament. Deswegen hat Wadephul in seiner Delegation auch einige Vertreter der deutschen Wirtschaft mitgebracht. Es besteht die Hoffnung, dass die deutsch-japanische Zusammenarbeit deutlich ausgebaut wird. Und das in einer Zeit, die durch China, die USA und Russland eher nationalistisch und protektionistisch geprägt ist.
- Begleitung der Asienreise von Außenminister Wadephul