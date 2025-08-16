Nach Trump-Putin-Gipfel Die Europäer wechseln plötzlich ihre Strategie
Trump und Putin sind wieder zu Hause. Obwohl ihr Treffen in Alaska kein greifbares Ergebnis zu haben schien, reagieren die Europäer mit einem Strategiewechsel.
Es hätte noch schlimmer kommen können – so lässt sich die Stimmung im politischen Berlin nach dem Treffen von Donald Trump mit Wladimir Putin vielleicht beschreiben. Zumindest bei den Optimisten.
Die perfekten Bilder für Putins Propagandamaschine gefallen natürlich niemandem: der rote Teppich, der applaudierende, lachende, feixende Trump. Aber immerhin hat sich der US-Präsident nicht ganz von den Europäern abgewendet. Und die Ukraine nicht an den russischen Machthaber verscherbelt.
Man ist inzwischen bescheiden geworden.
Doch der Alaska-Gipfel hat trotzdem dazu geführt, dass die Bundesregierung und die Europäer ihre Strategie anpassen müssen. Das liegt mal wieder vor allem an einem Mann: Donald Trump.
Ein ausgefeiltes Dokument
Der US-Präsident informierte am europäischen Samstagmorgen zunächst den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj, dann schaltete er sich mit Selenskyj und den Europäern zusammen. Anschließend trafen sich die Europäer alleine, um zu überlegen, wie sie nun weiter vorgehen. In Berlin wurde ein Entwurf für eine Stellungnahme entworfen, die unter den Europäern abgestimmt und verschickt wurde.
Sie enthält erneut eine wohldosierte Mischung aus Lob für Trump und dem freundlichen, aber bestimmten Hinweis auf Dinge, die für die Ukraine und Europa unerlässlich sind. Ein ausgefeiltes Dokument, bei dem wie in der diplomatischen Welt üblich auf jede Nuance geachtet wird und das oft entsprechend glatt geschliffen ausfällt.
Umso erstaunlicher ist, dass in der europäischen Erklärung diesmal etwas komplett fehlt, was noch am Mittwoch im Zentrum der europäischen Anforderungen stand: der Hinweis darauf, dass ein Waffenstillstand "am Anfang" von Friedensverhandlungen stehen müsse, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Pressekonferenz mit Selenskyj in Berlin formulierte.
Trump rückt von Waffenruhe ab
Es ist davon auszugehen, dass die Europäer damit direkt auf eine folgenschwere Festlegung des US-Präsidenten reagieren. Trump hatte nach dem Gipfel auf seiner Plattform Truth Social verkündet, "der beste Weg, den fürchterlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, ist es, direkt ein Friedensabkommen zu schließen, das den Krieg beendet, und nicht nur ein Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht eingehalten wird".
Trumps Position ist offensichtlich ein Zugeständnis an Putin. Sofort über ein "Friedensabkommen" zu verhandeln, ohne dass vorher die Waffen ruhen, ist schon lange eine Forderung des russischen Machthabers. Es verschafft ihm einen großen Vorteil in den Verhandlungen. Er kann einfach weiter gegen die Ukraine Krieg führen, was er nach Überzeugung der meisten Experten ohnehin will, bis sie ihm alle seine Wünsche erfüllt.
Die Europäer lassen dieses Dilemma in ihrer Erklärung durchblicken, wenn sie schreiben: "Solange das Töten in der Ukraine andauert, sind wir bereit, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten." Man werde die Sanktionen "weiter verschärfen" und sei bereit, bei der Unterstützung für die Ukraine "mehr zu tun".
Die Europäer wollen also im Gegenzug Druck auf Putin erzeugen. Allerdings beharren sie eben nicht mehr auf einem sofortigen Waffenstillstand. Vermutlich, weil nun die Unterstützung Trumps fehlt.
Regierungskreise: Sicherheitsgarantien als zentrales Element
In der Erklärung wird auch noch an anderen Stellen versucht, Druck aufzubauen. Sie enthält die Formulierung, dass die Europäer mit Trump und Selenskyj nun auf einen "trilateralen Gipfel mit europäischer Unterstützung" hinarbeiten wollen. Ein Format, das Russland eigentlich ablehnt – weil dem Land dann im Idealfall eine geeinte Verhandlungsfront gegenübersitzen würde.
Ebenso schreiben die Europäer noch einmal ihre Position zu der "Gebietsaustausch"-Diskussion fest. "Es ist Sache der Ukraine, Entscheidungen über ihr Territorium zu treffen. Internationale Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verändert werden", heißt es in der Erklärung. Vermutlich eine Reaktion darauf, dass Putin auch in Alaska an seinem Anspruch insbesondere auf den gesamten Donbass festgehalten haben soll.
Ein dritter Aspekt ist aus Sicht der Bundesregierung nun aber besonders wichtig in der Erklärung: die Sicherheitsgarantien. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es dazu: "Die Sicherheitsgarantien müssen nach der gemeinsamen europäischen Vorstellung ein ganz zentrales Element einer Verständigung sein."
Man könne sich nur vorstellen, hieß es aus Regierungskreisen weiter, dass die Ukraine einer Verhandlungslösung zustimme, wenn sie sicher sein könne, dass ihre Souveränität und ihre Existenz "effektiv gewahrt bleiben". "Da reichen keine schönen Worte, schon gar nicht schöne Worte auf der russischen Seite. Da braucht es Materielles, Handfestes, Greifbares."
Wie könnten Sicherheitsgarantien aussehen?
Was Sicherheitsgarantien aus Sicht Europas bedeuten könnten, wird in der Erklärung auch angedeutet. Man begrüße die Erklärung Trumps, "dass die USA bereit sind, Sicherheitsgarantien zu geben". Die "Koalition der Willigen" sei bereit, "eine aktive Rolle zu spielen". Sprich: Sicherheitsgarantien werden möglichst von Europäern und Amerikanern gemeinsam getragen.
Konkret wird in der Erklärung gefordert, dass den ukrainischen Streitkräften und ihrer Zusammenarbeit mit Drittstaaten "keine Beschränkungen auferlegt werden" sollten. Und: "Russland kann kein Veto gegen den Weg der Ukraine in die EU und die Nato einlegen."
Einen Nato-Beitritt halten zwar viele für wünschenswert, aber nicht für realistisch. Trotzdem stehen damit theoretisch noch diverse Optionen im Raum: "Friedenstruppen" der Partner in der Ukraine, wie sie Großbritannien und Frankreich immer wieder vorschlagen. Aber auch Verträge mit bilateralen Sicherheitszusagen verschiedener Staaten, auch der USA.
Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus ukrainischen Diplomatenkreisen haben die USA Russland ein derartiges Modell vorgeschlagen, "angeblich mit Putin abgestimmt", wie es hieß. Die USA hätten "eine Art Artikel-fünf-Garantie außerhalb der Nato" vorgeschlagen. Der Artikel fünf regelt die Beistandspflicht von Bündnismitgliedern.
In der Ukraine bleiben sie jedoch skeptisch. Ein ukrainischer Diplomat sagte der AFP, niemand habe im Detail erläutern können, "wie das funktionieren würde – oder warum Putin dem zustimmen würde, wenn er kategorisch gegen die Nato und offensichtlich auch jede wirksame Garantie für die Souveränität der Ukraine ist".
Das Mindestziel der Europäer bleibt damit ebenfalls das gleiche: eine gut ausgerüstete und vom Westen ausgestattete ukrainische Armee. Klingt wenig, aber schon das will Putin eigentlich nicht. Sein erklärtes Ziel war immer eine "entmilitarisierte" Ukraine.
