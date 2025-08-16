Nach Trump-Putin-Gipfel Die Europäer wechseln plötzlich ihre Strategie

Von Johannes Bebermeier 16.08.2025

Emmanuel Macron (l.) und Friedrich Merz (Archivfoto): Die Europäer wechseln ihre Strategie. (Quelle: Lisi Niesner)

Trump und Putin sind wieder zu Hause. Obwohl ihr Treffen in Alaska kein greifbares Ergebnis zu haben schien, reagieren die Europäer mit einem Strategiewechsel.

Es hätte noch schlimmer kommen können – so lässt sich die Stimmung im politischen Berlin nach dem Treffen von Donald Trump mit Wladimir Putin vielleicht beschreiben. Zumindest bei den Optimisten.

Die perfekten Bilder für Putins Propagandamaschine gefallen natürlich niemandem: der rote Teppich, der applaudierende, lachende, feixende Trump. Aber immerhin hat sich der US-Präsident nicht ganz von den Europäern abgewendet. Und die Ukraine nicht an den russischen Machthaber verscherbelt.

Man ist inzwischen bescheiden geworden.

Doch der Alaska-Gipfel hat trotzdem dazu geführt, dass die Bundesregierung und die Europäer ihre Strategie anpassen müssen. Das liegt mal wieder vor allem an einem Mann: Donald Trump.

Ein ausgefeiltes Dokument

Der US-Präsident informierte am europäischen Samstagmorgen zunächst den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj, dann schaltete er sich mit Selenskyj und den Europäern zusammen. Anschließend trafen sich die Europäer alleine, um zu überlegen, wie sie nun weiter vorgehen. In Berlin wurde ein Entwurf für eine Stellungnahme entworfen, die unter den Europäern abgestimmt und verschickt wurde.

Sie enthält erneut eine wohldosierte Mischung aus Lob für Trump und dem freundlichen, aber bestimmten Hinweis auf Dinge, die für die Ukraine und Europa unerlässlich sind. Ein ausgefeiltes Dokument, bei dem wie in der diplomatischen Welt üblich auf jede Nuance geachtet wird und das oft entsprechend glatt geschliffen ausfällt.

Umso erstaunlicher ist, dass in der europäischen Erklärung diesmal etwas komplett fehlt, was noch am Mittwoch im Zentrum der europäischen Anforderungen stand: der Hinweis darauf, dass ein Waffenstillstand "am Anfang" von Friedensverhandlungen stehen müsse, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Pressekonferenz mit Selenskyj in Berlin formulierte.

Trump rückt von Waffenruhe ab

Es ist davon auszugehen, dass die Europäer damit direkt auf eine folgenschwere Festlegung des US-Präsidenten reagieren. Trump hatte nach dem Gipfel auf seiner Plattform Truth Social verkündet, "der beste Weg, den fürchterlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, ist es, direkt ein Friedensabkommen zu schließen, das den Krieg beendet, und nicht nur ein Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht eingehalten wird".