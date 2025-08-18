Das sagt Thomas Müller zu seinem Debüt

Kritik an "aggressivem" Auftreten China wirft Wadephul vor, Konflikte "anzuheizen"

Von t-online , afp 18.08.2025 - 12:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Außenminister Wadephul: Auf seine Aussagen zu chinesischen Agressionen reagiert Peking deutlich. (Quelle: Soeren Stache/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Vor seiner Asienreise hat Bundesaußenminister Johann Wadephul das Vorgehen Chinas kritisiert. Pekings Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

Die chinesische Regierung hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) scharf attackiert und ihm vorgeworfen, regionale Spannungen in Asien "anzuheizen". Auf die Frage nach Wadephuls jüngsten Äußerungen zu China warnte am Montag die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Mao Ning, davor, "zur Konfrontation anzustacheln und Spannungen anzuheizen".

Loading...

Wadephul hatte am Sonntagabend vor seiner Abreise zu Besuchen in Japan und Indonesien ein "zunehmend aggressives Auftreten" Chinas in der Straße von Taiwan sowie im Ost- und Südchinesischen Meer angeprangert. Angriffe auf die Freiheit der Meerwege würden sich auch "auf uns in Europa" auswirken. Wadephul erklärte: "Hier stehen Grundregeln unseres weltweiten Miteinanders auf dem Spiel."

Wadephul kritisiert auch Rolle im Ukraine-Krieg

Der Bundesaußenminister führte weiter aus: "Im Indopazifik entscheidet sich ganz maßgeblich, wie sicher die Freiheit der Seewege, globaler Lieferketten und damit die Wirtschaftsentwicklung der ganzen Welt bleibt." Diese Freiheit sei für Exportnationen wie Deutschland und Japan von "herausragender Bedeutung".

Mögliche Waffenlieferungen: Deswegen reagiert Washington verhalten

Neben den Aggressionen gegenüber seinen Nachbarländern kritisierte Wadephul auch Chinas Rolle im Ukraine-Krieg. Mit Blick auf chinesische Exporte nach Russland und Pekings Unterstützung erklärte er in Japan: "Ohne sie wäre der Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht möglich."