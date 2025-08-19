Nach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi

Großübung Quadriga Manöver: Bundeswehr schickt Truppen ins Baltikum

19.08.2025

Die A 1412 "Frankfurt am Main" ist ausgelaufen für das Manöver "Quadriga 2025"

Das Großmanöver Quadriga ist gestartet. Insgesamt 14 Nato-Staaten üben die Verteidigung des Ostseegebiets. Parallel bereiten Moskau und Minsk die Übung Sapad 2025 vor.

Die Großübung Quadriga in der Ostsee ist am Dienstag mit ersten Marine-Übungen angelaufen. "In den kommenden Wochen folgen bei Quadriga weitere Übungsvorhaben mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Grand Eagle des Heeres erprobt die schnelle Verlegung von Kräften aus Deutschland nach Litauen, Brave Blue des Unterstützungsbereichs trainiert den Aufbau von logistischen Netzen in einem Einsatzland und den kombinierten Transport über Straße, Schiene und See. Safety Fuel stellt die Versorgung mit Kraftstoff und weiteren Gütern sicher", teilte das Verteidigungsministerium mit.

Insgesamt werden etwa 8.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten bis in den September hinein zusammen mit den Streitkräften 13 weiterer Nato-Partner den Schutz des Ostseeraums im Krisen- beziehungsweise üben. Die Truppen werden überwiegend ins Baltikum verlegt.

Laut Bundeswehr leistet die Übung "einen sichtbaren Beitrag zur Abschreckung gegen Russlands Ambitionen, die europäische Ordnung infrage zu stellen". Sämtliche Szenarien seien defensiv angelegt, hieß es.

Nachdem der Schwerpunkt der Quadriga-Übungen der Jahre 2023 und 2024 auf den Dimensionen Luft und Land gelegen habe, werde in diesem Jahr die Dimension See im Mittelpunkt stehen, hieß es. Das Marinekommando in Rostock trägt demnach die Gesamtverantwortung für die Planung und Durchführung.