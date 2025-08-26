Putin-Vertrauter spottet über Merz "Dumme Entscheidungen und Kriegstreiberei"
Bundeskanzler Friedrich Merz hat angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland Reformen angekündigt. Dafür erntet er Spott aus Russland.
Deutschland rutscht langsam, aber sicher in die Rezession: Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gesunken. Die Industrieproduktion entwickelte sich schwächer als erwartet, der private Konsum blieb hinter den Erwartungen zurück. Inmitten dieser Krisensignale hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) tiefgreifende Reformen angekündigt. Dafür verspottet ihn nun ein einflussreicher russischer Banker.
An drei aufeinanderfolgenden Tagen äußerte sich der russische Investitionsbeauftragte Kirill Dmitrijew auf der Plattform X zur Situation in Deutschland. Dabei ließ dabei kaum eine Gelegenheit aus, sich über die Bundesregierung lustig zu machen.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Russischer Banker: "Schlechte Politik geht weiter"
In seinem ersten Kommentar reagierte Dmitrijew auf die neuen Wirtschaftszahlen. Er schrieb: "Dumme Entscheidungen und Kriegstreiberei führen zu Rezessionen. Fallstudie Deutschland." Auch in den folgenden Tagen setzte er nach: Als Merz beim CDU-Landesparteitag in Osnabrück erklärte, der Sozialstaat sei in seiner aktuellen Form nicht mehr tragbar, spottete Dmitrijew: "Vielleicht ist die Krise gar nicht vom Himmel gefallen – sondern der Preis für schlechte Politik. Und diese schlechte Politik geht weiter."
- Bundeskanzler Merz: "Der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar"
- "Herbst der Reformen": Die Entscheidung naht
Seine dritte Wortmeldung zielte auf Merz’ Einschätzung zur Welthandelsorganisation (WTO), die laut dem Bundeskanzler nicht mehr funktioniere – vor allem, weil die USA sich nicht mehr an internationale Regeln hielten. Dmitrijew reagierte erneut mit Ironie: Der Kanzler solle vorsichtig sein, um "Daddy" Donald Trump nicht zu verärgern. Zugleich fragte er süffisant, ob Deutschland womöglich über eine Rückkehr zur Partnerschaft mit Russland nachdenke.
- X-Profil von Kririll Dmitrijew