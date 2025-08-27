t-online - Nachrichten für Deutschland
Nord-Stream-Anschlag: Haftbefehle gegen sechs Ukrainer

Nach Nord-Stream-Anschlag
Haftbefehle gegen sechs Ukrainer – Verbindungen nach Kiew?

Von t-online
27.08.2025 - 19:37 UhrLesedauer: 2 Min.
NORD-STREAM/FESTNAHME ARCHIVVergrößern des Bildes
Nach dem Anschlag: Alle mutmaßlichen Mitglieder des Sabotagekommandos sollen identifiziert sein.
Die Ermittlungen zum Nord-Stream-Anschlag haben zur Identifizierung von sechs ukrainischen Tatverdächtigen geführt. Es gibt Hinweise auf Verbindungen in Militär und Geheimdienste.

Deutsche Ermittler haben im Fall der Nord-Stream-Anschläge Haftbefehle gegen sechs Ukrainer erwirkt. Nach Recherchen von ARD, "Süddeutscher Zeitung" und "Zeit" gibt es zudem Hinweise auf mögliche staatliche Unterstützung. Vertreter der Ukraine weisen diesen Vorwurf zurück.

Am 26. September 2022 waren die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee durch Explosionen schwer beschädigt worden. Fast drei Jahre später haben Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Bundesanwaltschaft alle mutmaßlichen Mitglieder des Sabotagekommandos identifiziert. Ein weiterer Beschuldigter ist womöglich bereits verstorben.

Vsevelod K. soll im Krieg gestorben sein

Zu den Verdächtigen gehört Serhii K., der als mutmaßlicher Leiter der Operation gilt. Er wurde vergangene Woche in Italien festgenommen. Dort soll er mit seiner Familie Urlaub gemacht haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler gehörten außerdem vier Taucher und ein Sprengstoffexperte zum Kommando. Unter ihnen soll auch eine Ukrainerin gewesen sein, die für eine private Tauchschule in Kiew tätig war. Als Skipper der Segeljacht "Andromeda" wird Yuriy T. aus Odessa genannt, der als erfahrener Segler gilt. Ein weiterer Beschuldigter, Vsevelod K., soll womöglich im Krieg in der Ukraine ums Leben gekommen sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe mit gefälschten Papieren unterwegs war. Auffällig sei, dass es sich teilweise um echte ukrainische Pässe handelte, die jedoch falsche Namen enthielten. Zudem gebe es Spuren, die auf Kontakte der Verdächtigen zu Geheimdienst oder Militär hindeuteten. Ob der Anschlag tatsächlich im staatlichen Auftrag ausgeführt wurde, sei jedoch unklar.

Die Ukraine weist eine Verantwortung für die Anschläge zurück. Ein Sprecher hatte jüngst betont, es habe keine staatliche Beteiligung gegeben. Die Bundesanwaltschaft hat bislang keine Anklage erhoben.

