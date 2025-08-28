t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandAußenpolitik

Condor: Deutsche Firma FFG stellt neuen Panzer vor – Vorbild Leopard 1

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRentner verliert 150.000 Euro
TextMolkerei-Milliardär feiert mit Weidel
TextModeratorin teilt Krebsdiagnose
TextVW macht radikale Wende beim Elektroauto
TextSchlagerstar kehrt auf die Bühne zurück

Er basiert auf Leopard 1
Deutsche Firma stellt neuen Panzer vor

Von t-online, jse
28.08.2025 - 20:15 UhrLesedauer: 2 Min.
Condor: Die Firma aus Flensburg stellt das neue Modell vor.Vergrößern des Bildes
Condor: Die Firma aus Flensburg stellt das neue Modell vor. (Quelle: FFG)
News folgen

In London präsentiert die deutsche Firma FFG ihr Panzerkonzept "Condor". Es vereint Flugabwehr und Bodenschutz in einem flexiblen System.

Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) plant auf der Rüstungsmesse DSEi in London erstmals ihr neues Panzerkonzept "Condor" zu präsentieren. Das Fahrzeug basiert auf dem modernisierten Fahrgestell des Leopard 1 und ist laut Hersteller sowohl für die Flugabwehr als auch zur Feuerunterstützung von Bodentruppen konzipiert.

Loading...

Zentrales Element des Systems ist ein unbemannter Turm mit einer 30-Millimeter-Maschinenkanone, der vom slowakischen Hersteller EVPÚ stammt. Der "Turra 30 – SA"-Turm kann programmierbare Air-Burst-Munition verschießen und ist damit auch zur Bekämpfung von Luftzielen geeignet. Nach Angaben des Fachportals "Hartpunkt" kann das System zwischen zwei Munitionsarten wechseln, wodurch ein schneller Wechsel zwischen unterschiedlichen Einsatzrollen möglich wird.

Der Condor verfügt über ein digitales Lageerkennungssystem und moderne Sensorik, darunter ein Multimissionsradar sowie ein Ortungssystem für Beschuss durch Scharfschützen oder Panzerabwehrhandwaffen. Die Waffenanlage kann in einem Bereich von minus zehn bis plus siebzig Grad ausgerichtet werden.

System soll leistungsfähig und sparsam sein

Für die nötige Mobilität sorgt ein neuer Antriebsstrang mit einem 1.080 PS starken Dieselmotor von Rolls-Royce sowie einem modifizierten Automatikgetriebe. Laut FFG ist das System nicht nur leistungsfähiger und sparsamer als die bisherige Antriebseinheit, sondern auch 300 Kilogramm leichter. Viele Ersatzteile seien weiterhin weltweit verfügbar, was die Wartung erleichtere.

Das knapp über sieben Meter lange und rund 40 Tonnen schwere Fahrzeug verfügt über eine neue Seiten- und Dachpanzerung sowie ein überarbeitetes Innenraumkonzept. Wie FFG mitteilt, kann der Condor innerhalb von Sekunden von einem Flugabwehrsystem zu einem Gefechtsfahrzeug für Bodeneinsätze umgerüstet werden.

Mit dem Condor adressiert FFG eine bekannte sicherheitspolitische Lücke: Viele westliche Streitkräfte, darunter auch die Bundeswehr, verfügen über nur wenige Systeme zur bereichsnahen Luftverteidigung. Besonders der Schutz beweglicher Truppen vor Drohnen oder tieffliegenden Flugkörpern gilt als unzureichend. Ein System wie der Condor, das flexibel zwischen Luft- und Bodenbedrohungen wechseln kann, wäre potenziell für Auslandseinsätze, Landesverteidigung oder den Objektschutz interessant. Ob die Bundeswehr an dem Panzer interessiert ist, ist bislang nicht bekannt.

Verwendete Quellen
  • Präsentation von FFG
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Condor FlugdienstFlensburgLondonRussland
Politiker von A bis Z
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom