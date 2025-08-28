Er basiert auf Leopard 1 Deutsche Firma stellt neuen Panzer vor

Von t-online , jse 28.08.2025 - 20:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Condor: Die Firma aus Flensburg stellt das neue Modell vor. (Quelle: FFG)

In London präsentiert die deutsche Firma FFG ihr Panzerkonzept "Condor". Es vereint Flugabwehr und Bodenschutz in einem flexiblen System.

Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) plant auf der Rüstungsmesse DSEi in London erstmals ihr neues Panzerkonzept "Condor" zu präsentieren. Das Fahrzeug basiert auf dem modernisierten Fahrgestell des Leopard 1 und ist laut Hersteller sowohl für die Flugabwehr als auch zur Feuerunterstützung von Bodentruppen konzipiert.

Zentrales Element des Systems ist ein unbemannter Turm mit einer 30-Millimeter-Maschinenkanone, der vom slowakischen Hersteller EVPÚ stammt. Der "Turra 30 – SA"-Turm kann programmierbare Air-Burst-Munition verschießen und ist damit auch zur Bekämpfung von Luftzielen geeignet. Nach Angaben des Fachportals "Hartpunkt" kann das System zwischen zwei Munitionsarten wechseln, wodurch ein schneller Wechsel zwischen unterschiedlichen Einsatzrollen möglich wird.

Der Condor verfügt über ein digitales Lageerkennungssystem und moderne Sensorik, darunter ein Multimissionsradar sowie ein Ortungssystem für Beschuss durch Scharfschützen oder Panzerabwehrhandwaffen. Die Waffenanlage kann in einem Bereich von minus zehn bis plus siebzig Grad ausgerichtet werden.

System soll leistungsfähig und sparsam sein

Für die nötige Mobilität sorgt ein neuer Antriebsstrang mit einem 1.080 PS starken Dieselmotor von Rolls-Royce sowie einem modifizierten Automatikgetriebe. Laut FFG ist das System nicht nur leistungsfähiger und sparsamer als die bisherige Antriebseinheit, sondern auch 300 Kilogramm leichter. Viele Ersatzteile seien weiterhin weltweit verfügbar, was die Wartung erleichtere.

Das knapp über sieben Meter lange und rund 40 Tonnen schwere Fahrzeug verfügt über eine neue Seiten- und Dachpanzerung sowie ein überarbeitetes Innenraumkonzept. Wie FFG mitteilt, kann der Condor innerhalb von Sekunden von einem Flugabwehrsystem zu einem Gefechtsfahrzeug für Bodeneinsätze umgerüstet werden.