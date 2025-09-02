Von Taliban bedroht Abgeschobene Afghanen schreiben Brandbrief an Merz

Von t-online, 02.09.2025 - 08:06 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz: An ihn richtet sich der Brandbrief bedrohter Afghaninnen und Afghanen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Deutschland versprach hunderten Afghanen Hilfe – stattdessen wurden sie gewaltsam abgeschoben. Jetzt wenden sich die Betroffenen an Kanzler Merz.

Am Montagabend haben sich 210 afghanische Staatsangehörige in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz gewandt. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel". Demnach handle es sich um jene Personen, die am 15. August 2025 mit ihren Familien von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben wurden – obwohl ihnen in Deutschland Hilfe versprochen wurde. Neben Kanzler Merz wandten die Absender sich außerdem an Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), so der "Spiegel".

Die Afghaninnen und Afghanen beklagen in dem Brief, sie seien Opfer schwerer Misshandlungen durch die pakistanische Polizei geworden. Die Abschiebung sei "unter Missachtung aller humanitären und ethischen Standards" verlaufen.

Die Betroffenen befinden sich wegen des herrschenden Taliban-Regimes in ihrem Herkunftsland in akuter Gefahr. "Unser Leben ist jeden Augenblick bedroht", betonen sie in dem Brief. Derzeit befänden sie sich in einem "sicheren Haus" in der afghanischen Hauptstadt Kabul, das die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und andere Partner organisiert haben. Welche Verzweiflung eine NGO-Mitarbeiterin bei der Betreuung dieser Menschen erlebt, lesen Sie hier.

Afghanen "offiziell" von Bundesregierung anerkannt

Die Absender weisen laut "Spiegel" darauf hin, dass alle in der Gruppe "offiziell von der deutschen Regierung anerkannt" und in Abstimmung mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in die pakistanische Hauptstadt Islamabad gebracht worden seien. Man habe erwartet, dass innerhalb von sechs Monaten die Visaerteilung und der Umzug nach Deutschland abgeschlossen sein würden, so die Absender. Stattdessen hätten sie teilweise Jahre in Pakistan in Unsicherheit gelebt.