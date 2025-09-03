Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Militärparade in China "Sie interessieren uns in Wahrheit einen Dreck"
Der chinesische Präsident Xi Jinping empfängt Wladimir Putin, Kim Jong Un und andere Autokraten zu einer Militärparade. Chinaexperte Eberhard Sandschneider sieht darin ein gefährliches Signal für Europa und die USA.
Über zehntausend Soldaten, hunderte Fahrzeuge und neue Hyperschallwaffen, die explizit als Gegengewicht zu US-amerikanischen Flugzeugträgern gedacht sind: Das war an diesem Mittwoch bei der Militärparade zu sehen, mit der Chinas Präsident Xi Jinping in Peking den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs feierte.
Seine Ehrengäste: der russische Präsident Wladimir Putin und der "Oberste Führer" Nordkoreas, Kim Jong Un. Auch viele weitere, teils autokratische Staatsoberhäupter waren dabei, wie etwa der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko. Die Parade folgte auf das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, an dem in der chinesischen Stadt Tianjin neben Xi und Putin mehr als 20 Regierungschefs teilnahmen.
Was diese Treffen für Europa und Deutschland bedeuten und was beide tun müssen, um international noch eine Rolle zu spielen, erklärt der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider im Interview.
Chinas Präsident Xi Jinping präsentiert auf der Militärparade am 3. September die neuesten Waffen seines Landes. Zeigt sich hier das übliche Säbelrasseln autoritärer Staaten oder hat das eine neue Qualität?
Neu an dieser Parade ist, dass sich so viele Autokraten aus aller Welt in Peking treffen. Sie senden ein klares Signal an die USA und Europa, dass sich die Weltordnung verschiebt und sie sich nicht mehr vom Westen vorschreiben lassen, wie sie sich zu verhalten haben und welchen Werten sie folgen sollen. Das zeigt sich auch daran, dass für einen Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin jetzt wie schon im Mai 2024 der rote Teppich ausgerollt wird. Zudem ist die Parade ein symbolischer Akt in einem größeren Zusammenhang.
Der da wäre?
China baut sehr pragmatisch und Schritt für Schritt seit 30 Jahren seinen internationalen Fußabdruck aus. Für Xi Jinping ist diese Parade ein Höhepunkt seiner Bemühungen, China als Weltmacht neu zu positionieren und zu präsentieren.
Zur Person
Eberhard Sandschneider ist Politikwissenschaftler und Professor an der Freien Universität Berlin. Seine Schwerpunkte liegen in dem Verhältnis zwischen der EU und China, dem Machtverhältnis zwischen Asien und den USA und den Beziehungen zwischen Indien, China und Pakistan.
Was bedeutet das für Europa?
Es verdeutlicht, dass Europas Abstieg in vollem Gange ist und der Rest der Welt sich nicht darum kümmert, was die Europäer noch gerne hätten oder sich wünschen.
Die Europäer versuchen sich in Einigkeit, aber trotzdem werden Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico zur Parade als Gäste erwartet. Inwiefern ist das eine Niederlage für die EU?
Europa ist zutiefst zerstritten und verliert deswegen internationales Gewicht, und das zeigt sich hier. Es ist ein Weckruf, der Europa schon längst hätte wachrütteln sollen.
Welche Möglichkeiten bleiben der EU dann für eine einheitliche Politik?
Wir sollten nicht vergessen, dass es sehr schwierig ist, schnell eine einheitliche Politik mit 27 Staaten zu finden, deren Interessen sehr unterschiedlich sind. Die einzige Lösung: das oft genannte "Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten". Nur wenn sich einzelne Länder wie Deutschland und Frankreich und weitere willige Länder zusammentun und wirklich bereit zur Kooperation sind, kann Europa international eine Rolle spielen.
Wie könnte das in der Praxis aussehen?
Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron zusammenrücken. Und wenn es etwa um die Ukraine geht, sind auch die Briten zur Zusammenarbeit bereit, obwohl Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Diese Form des Pragmatismus ist etwas, was die Europäer noch stärker lernen müssen. Wir brauchen keine großen Wertedebatten mehr. China geht da ein Stück weit voran und erspart es vielen Staaten weltweit, sich von den Europäern belehren zu lassen, weil es selbst als gute und wirtschaftlich leistungsfähige Alternative dasteht.
Eine solch harte Absage an die wertegeleitete Außenpolitik der vergangenen Jahre dürfte für viele Deutsche schwer zu schlucken sein.
Nun, wenn wir eine ehrliche Bilanz ziehen, sitzen wir Europäer mit dieser Wertedebatte gewaltig im Glashaus. All diese kritischen Wertedebatten, die wir mit Ländern wie China geführt haben, haben den Menschen vor Ort am Ende nichts, aber auch gar nichts gebracht. Diese Debatten haben uns nur das gute Gefühl gegeben, dass wir moralisch auf dem hohen Ross sitzen. Was wir aber gar nicht tun, wenn man sich etwa das Verhalten der Vereinigten Staaten in Afghanistan, im Irak und all den Kriegen ansieht, die der Westen militärisch und moralisch verloren hat – alles mit der Behauptung, Demokratie zu fördern.
Wir sollten dann also einfach darüber hinwegsehen, wenn die chinesische Regierung die Menschenrechte von Minderheiten verletzt, wie etwa den Uiguren?
Sind wir denn wirklich besser als die Chinesen? US-Präsident Donald Trump lässt einfach so Menschen mit nichtweißer Hautfarbe in Schulen oder Krankenhäusern verhaften und in Sumpfgefängnisse stecken. Und zu den Uiguren: Das Thema ziehen wir immer nur dann aus der Kiste, wenn wir glauben, es den Chinesen einmal heimzahlen zu müssen. Letztlich ist es so: Erstens interessieren uns die Uiguren in Wahrheit einen Dreck, zweitens können wir leidlich wenig für sie tun und drittens sind sie dem Westen auch ganz schnell wieder egal, wenn es um größere wirtschaftliche und politische Interessen geht. Das gleiche gilt für die Tibeter und die Proteste in Hongkong. Die Doppelmoral des Westens kann niemand übersehen.
Inwiefern befördert Trump diese neue Weltordnung mit seiner transaktionalen Politik, die auf einzelne Deals zwischen den USA und anderen Staaten setzt? Spielt er den Chinesen in die Hände?
Auf jeden Fall. Dieser Egozentriker im Weißen Haus ist der größte Förderer der chinesischen Ambitionen, den man sich vorstellen kann. Er zerstört das westliche Bündnis und dessen Image, und er überzieht die Welt mit Zöllen. Alles steht Kopf: Trump stürmt wie ein Elefant durch den Porzellanladen, Xi Jinping hingegen tritt wie ein diplomatischer Staatsmann auf und hält Reden über friedliche Zusammenarbeit.
Wie kann die EU da noch gegensteuern?
Die EU kann da gar nicht gegensteuern, denn sie lässt sich von Trump über den Tisch ziehen. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versucht die Zollverträge mit den USA noch als großen Gewinn zu verkaufen. Das ist lächerlich. Der einzige Ausweg ist, wie gesagt, ein "Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten".
Die Vereinten Nationen, die Menschenrechtscharta – all die Errungenschaften der Nachkriegszeit haben in dieser neuen Weltordnung dann aber keinen Platz mehr, oder?
Eine Organisation wie die UN ist wegen ihres breiten Aktivitätenspektrums nie am Ende, aber reichlich bedeutungslos. In der Ukraine kann die UN nichts tun, in Gaza kann sie nichts tun, und in vielen anderen internationalen Konflikten auch nicht. Die Krux der UN ist die Vetomacht der fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat, also Frankreich, China, die USA, Russland und Großbritannien. Diese Macht verhindert, dass es zu nachhaltigen Entscheidungen kommt.
Die Bundesregierung bezeichnet China als "Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen". Wie sinnvoll ist diese Chinapolitik angesichts der neuen Weltordnung?
Das sind Worthülsen, die sich gegenseitig widersprechen und natürlich auch auf Widerspruch aus China stoßen. Aber diese Hülsen ersetzen keine einheitliche Chinapolitik, und genau da liegt das Problem.
Wie sollte so eine Politik aussehen?
Der Versuch von Außenminister Johann Wadephul, eine interessengeleitetere Politik zu machen, ist sicherlich der richtige Ansatz. Das bedeutet, dass es keine großen Würfe mehr gibt, sondern er sich verstärkt mit Diplomatie durch kleine Regelungen arbeiten muss, und so versucht, unsere Ziele zu erreichen, einschließlich der Wertfragen. Notwendig sind dafür unendlich viele Gespräche, unendlich viele Partnerschaften und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands. Das ist auch das Geheimnis der Chinesen: Sie bauen ihre internationalen Beziehungen auf ihrer Wirtschaftsmacht auf. Das war bei uns im Westen auch mal so. Dahin müssen wir wieder zurück.
