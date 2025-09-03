Europa ist zutiefst zerstritten und verliert deswegen internationales Gewicht, und das zeigt sich hier. Es ist ein Weckruf, der Europa schon längst hätte wachrütteln sollen.

Welche Möglichkeiten bleiben der EU dann für eine einheitliche Politik?

Wir sollten nicht vergessen, dass es sehr schwierig ist, schnell eine einheitliche Politik mit 27 Staaten zu finden, deren Interessen sehr unterschiedlich sind. Die einzige Lösung: das oft genannte "Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten". Nur wenn sich einzelne Länder wie Deutschland und Frankreich und weitere willige Länder zusammentun und wirklich bereit zur Kooperation sind, kann Europa international eine Rolle spielen.

Wie könnte das in der Praxis aussehen?

Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron zusammenrücken. Und wenn es etwa um die Ukraine geht, sind auch die Briten zur Zusammenarbeit bereit, obwohl Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Diese Form des Pragmatismus ist etwas, was die Europäer noch stärker lernen müssen. Wir brauchen keine großen Wertedebatten mehr. China geht da ein Stück weit voran und erspart es vielen Staaten weltweit, sich von den Europäern belehren zu lassen, weil es selbst als gute und wirtschaftlich leistungsfähige Alternative dasteht.

Eine solch harte Absage an die wertegeleitete Außenpolitik der vergangenen Jahre dürfte für viele Deutsche schwer zu schlucken sein.

Nun, wenn wir eine ehrliche Bilanz ziehen, sitzen wir Europäer mit dieser Wertedebatte gewaltig im Glashaus. All diese kritischen Wertedebatten, die wir mit Ländern wie China geführt haben, haben den Menschen vor Ort am Ende nichts, aber auch gar nichts gebracht. Diese Debatten haben uns nur das gute Gefühl gegeben, dass wir moralisch auf dem hohen Ross sitzen. Was wir aber gar nicht tun, wenn man sich etwa das Verhalten der Vereinigten Staaten in Afghanistan, im Irak und all den Kriegen ansieht, die der Westen militärisch und moralisch verloren hat – alles mit der Behauptung, Demokratie zu fördern.

Wir sollten dann also einfach darüber hinwegsehen, wenn die chinesische Regierung die Menschenrechte von Minderheiten verletzt, wie etwa den Uiguren?

Sind wir denn wirklich besser als die Chinesen? US-Präsident Donald Trump lässt einfach so Menschen mit nichtweißer Hautfarbe in Schulen oder Krankenhäusern verhaften und in Sumpfgefängnisse stecken. Und zu den Uiguren: Das Thema ziehen wir immer nur dann aus der Kiste, wenn wir glauben, es den Chinesen einmal heimzahlen zu müssen. Letztlich ist es so: Erstens interessieren uns die Uiguren in Wahrheit einen Dreck, zweitens können wir leidlich wenig für sie tun und drittens sind sie dem Westen auch ganz schnell wieder egal, wenn es um größere wirtschaftliche und politische Interessen geht. Das gleiche gilt für die Tibeter und die Proteste in Hongkong. Die Doppelmoral des Westens kann niemand übersehen.