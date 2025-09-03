"Er ist ein Kriegsverbrecher" Nach Merz-Äußerung über Putin: Kreml reagiert pikiert

Von dpa Aktualisiert am 03.09.2025 - 15:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dmitri Peskow (l.) mit Putin: Der Kremlsprecher will ein russisches Memorandum erst am Montag überreichen. (Quelle: Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kanzler Merz bezeichnet Kremlchef Putin als den "vielleicht schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit". Russland reagiert darauf.

Russland hat mit Kritik auf die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagiert, der den Kremlchef Wladimir Putin wegen seines Überfalls auf die Ukraine als Kriegsverbrecher bezeichnet hat. "Merz hat sich in den letzten Stunden sehr viele ungute Äußerungen erlaubt. Seine Meinung kann man zum gegenwärtigen Moment wohl kaum berücksichtigen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge am Rande eines Besuchs Putins in Peking. Russische Medien berichteten über diese Moskauer Reaktion, viele umgingen aber das Wort "Kriegsverbrecher".

Loading...

Zudem kritisierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Äußerung von Merz, nach der eine "ökonomische Erschöpfung" Russlands herbeigeführt werden müsse. Sie bezweifelte, dass Deutschland dazu in der Lage sei. "Der Erschöpfende ist dem nicht gewachsen, Herr Merz", sagte Sacharowa. Deutschlands Wirtschaftskrise – auch nach dem Wegfall vergleichsweise günstiger Energie wie der aus russischem Öl und Gas – ist in Moskau immer wieder ein Thema, verbunden mit scharfer Kritik an Merz.

Merz über Putin: "Schwerster Kriegsverbrecher unserer Zeit"

Der Kanzler hatte in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime" am Dienstag über Putin gesagt: "Es ist ein Kriegsverbrecher. Es ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir zurzeit im großen Maßstab sehen." Der CDU-Politiker sagte: "Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, wie man mit Kriegsverbrechern umgeht. Da ist Nachgiebigkeit fehl am Platz." Merz sprach sich auch für Zölle gegen jene Länder aus, die Handel mit Russland treiben. Gemeint sind etwa China und Indien.