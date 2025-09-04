Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie könnte eine Friedensordnung für die Ukraine aussehen? Darüber wollen die Europäer heute sprechen. Deutschland hat ein Angebot dabei.

Wenn sich Friedrich Merz heute Vormittag mit Paris verbinden lässt, wird er ein Paket dabeihaben. Die "Koalition der Willigen", die eifrigsten Unterstützer der Ukraine, treffen sich weitgehend digital, um über Sicherheitsgarantien zu reden. Es soll konkret werden.

Loading...

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eingeladen, er macht Druck. Die Botschaft der Europäer an US-Präsident Donald Trump soll sein, so sagt es einer seiner Berater, dass "wir nicht nur willens und fähig, sondern auch bereit sind" und nun auf "konkrete Unterstützung" der Amerikaner warten.

Die Bundesregierung ist vorbereitet, auch wenn mancher in Berlin die Initiative Macrons für überhastet hält. Merz wird nach Informationen von t-online ein Paket an Unterstützungsleistungen ankündigen, das jedoch eine Leistung derzeit nicht enthält: Die Stationierung von deutschen Truppen sei kein Thema, hieß es aus Regierungskreisen, das stehe nicht auf dem Zettel.

Mehr Luftverteidigung, Marschflugkörper, Panzer

Was das Paket enthält, ist wenig überraschend oder anders gesagt: folgerichtig. Die Bundesregierung will die Unterstützung, die sie schon bisher leistet, weiterführen und zum Teil aufstocken. Ein entsprechender Bericht des "Spiegel" ist t-online aus Regierungskreisen bestätigt worden.

Die Bundesregierung will die Luftverteidigung der Ukraine weiter stärken. 20 Prozent effektiver soll sie pro Jahr werden, so das Ziel. Weitere deutsche Unterstützung für die ukrainische Produktion von "long range fires", also weitreichenden Marschflugkörpern, soll es ebenfalls geben.

Die Ukraine soll außerdem Ausrüstung für vier mechanisierte Infanteriebrigaden bekommen, also etwa 480 Infanteriefahrzeugen pro Jahr, auch Schützenpanzer. Fortgesetzt werden soll zudem die Ausbildung von ukrainischen Soldaten und die Rüstungskooperation mit der Ukraine.

Allerdings sieht die Bundesregierung für jegliche deutsche Unterstützung an den Sicherheitsgarantien noch drei hohe Hürden, die zunächst greifen müssen. Aus Regierungskreisen heißt es, man sei zu alldem bereit, wenn sich, erstens, auch die USA an Sicherheitsgarantien beteiligten. Wenn es, zweitens, Verhandlungen mit Russland gäbe. Und wenn sich, drittens, die schwarz-rote Koalition und der Bundestag darauf verständigen können.

Berlin hält die Debatte für verfrüht

Es sind hohe Hürden, die einmal mehr auf eine Grundüberzeugung der Bundesregierung verweisen, die mit dem heutigen Gipfel von Macron eigentlich nicht wirklich vereinbar ist: Kanzler Friedrich Merz geht das mit der Debatte um die Sicherheitsgarantien gerade zu schnell. Er hat das schon bei verschiedenen Gelegenheiten auch öffentlich deutlich gemacht.

Es gab zuletzt sogar offenen Ärger. Merz und sein Verteidigungsminister Boris Pistorius kritisierten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen deutlich, als die in der "Financial Times" erzählte, es gebe "recht präzise Pläne" für mögliche Militäreinsätze in der Ukraine als Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand. Geplant sei eine "multinationale Truppe" mit der Rückendeckung der USA.