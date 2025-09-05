"Humanitäre Katastrophe" in Gaza SPD widerspricht Wadephul – und will Israel-Sanktionen vorantreiben
Außenminister Wadephul will die geplanten EU-Sanktionen gegen Israel mit einem Veto verhindern. In der SPD wird nun Kritik am CDU-Minister laut – verbunden mit der Aufforderung, seine Blockade aufzugeben.
Die Entscheidung von Außenminister Johann Wadephul (CDU), die geplanten EU-Sanktionen gegen Israel nicht mitzutragen, trifft auf Unverständnis beim Koalitionspartner. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori kritisiert Wadephuls Veto im Gespräch mit t-online scharf: "Die Netanjahu-Regierung geht nach wie vor äußerst brutal und völkerrechtswidrig in Gaza vor. Europa muss endlich konkrete Maßnahmen ergreifen, um den Druck auf Israel zu erhöhen."
Die geplante EU-Sanktion – eine Teil-Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel – wäre ein möglicher Schritt und ein "klares Signal an Israel, dass Europa nicht länger tatenlos zusieht", so Cademartori. Die EU habe bereits festgestellt, dass Israel die menschenrechtlichen Grundlagen des Assoziierungsabkommens verletze. Doch Deutschland blockiere als eines der wenigen Mitgliedsländer den Vorschlag der EU-Kommission, zumindest die Forschungsförderung im militärischen Bereich auszusetzen.
- Interview mit Wadephul: "Es scheitert alles an Putin"
Die SPD-Fraktion habe bereits vor Wochen die Bundesregierung dazu aufgefordert, ihre Haltung zu ändern und ihr Veto gegen ein gemeinsames europäisches Vorgehen zurückzuziehen, so Cademartori weiter. Auch Wadephuls Begründung für das deutsche Veto weist die Mannheimer SPD-Abgeordnete zurück: "Das Argument, die Maßnahme hätte kaum Einfluss auf die Netanjahu-Regierung, ist wohlfeil, weil gerade auch Deutschland schärfere Sanktionen gegen Israel blockiert."
Deutschland eines der wenigen Veto-Länder
Wadephul hatte in der vergangenen Woche bei einem EU-Treffen in Dänemark erklärt, Deutschland werde der geplanten EU-Sanktion nicht zustimmen, da diese vermutlich keinen Einfluss auf die politische Willensbildung und auf das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen hätte. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass die Bundesrepublik Waffenlieferungen an Israel einschränke, was eine geeignetere Maßnahme sei. Im Interview mit t-online bekräftigte Wadephul seine Haltung: "Diese Entscheidung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für ausreichend."
Auch Vertreter einiger EU-Staaten kritisierten die deutsche Haltung. Wadephuls spanischer Amtskollege José Manuel Albares sagte, die EU könne ihre Beziehungen zu Israel nur auf der Grundlage der Menschenrechte gestalten. Wenn es, wie von der EU-Kommission festgestellt, massive Verletzungen gebe, müsse man handeln. In Gaza seien Tausende Palästinenser durch eine von Israel verursachte Hungersnot dem Tod ausgesetzt.
Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte vor den Folgen eines Scheiterns des "ziemlich milden" Kommissionsvorschlages, die Forschungsförderung für israelische Start-Ups zu kürzen. Tatsächlich wurden in Brüssel auch härtere Strafmaßnahmen diskutiert, etwa die Aussetzung von Handels- und Zollprivilegien Israels. Ende Juli schlug die EU-Kommission den Mitgliedsländern die mildere Variante vor: die Teilnahme Israels am Forschungsprogramm "Horizon Europe" teilweise auszusetzen. Israelische Unternehmen könnten durch die Strafmaßnahme den Zugang zu Zuschüssen in Millionenhöhe verlieren.
Drohende Verschärfung der humanitären Lage
Die SPD-Fraktion hatte bereits im Juni gefordert, wegen der "Missachtung grundlegender Menschenrechte" durch Israel das Assoziierungsabkommen auf Eis zu legen. Angesichts der drohenden Verschärfung der Lage durch die neue israelische Bodenoffensive in Gaza-Stadt versucht man in der SPD nun, den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen.
Auch der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner fordert den CDU-Außenminister Wadephul offen dazu auf, seine Position zu überdenken. "Deutschland sollte sich angesichts der humanitären Katastrophe in Gaza einem gemeinsamen europäischen Handeln zum Druck auf die Regierung Netanjahu nicht entgegenstellen", sagte Stegner t-online.
Ob der Druck der SPD innerhalb der Bundesregierung eine Wirkung entfaltet, muss sich zeigen. Solange das deutsche Veto steht, wird die EU keine gemeinsame Antwort finden können. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte vor wenigen Tagen, sie sei "nicht sehr optimistisch", dass die EU Israel sanktionieren werde. Dass nicht einmal der aktuelle Sanktionsvorschlag eine Mehrheit bei den EU-Mitgliedsstaaten finde, sende die Botschaft, "dass wir gespalten sind".
- Gespräch mit Isabel Cademartori und Ralf Stegner
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa