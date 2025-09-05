"Humanitäre Katastrophe" in Gaza SPD widerspricht Wadephul – und will Israel-Sanktionen vorantreiben

Von Daniel Mützel 05.09.2025 - 09:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Außenminister Wadephul: Die SPD fordert härtere Strafmaßnahmen gegen Israel. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-bilder)

Außenminister Wadephul will die geplanten EU-Sanktionen gegen Israel mit einem Veto verhindern. In der SPD wird nun Kritik am CDU-Minister laut – verbunden mit der Aufforderung, seine Blockade aufzugeben.

Die Entscheidung von Außenminister Johann Wadephul (CDU), die geplanten EU-Sanktionen gegen Israel nicht mitzutragen, trifft auf Unverständnis beim Koalitionspartner. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori kritisiert Wadephuls Veto im Gespräch mit t-online scharf: "Die Netanjahu-Regierung geht nach wie vor äußerst brutal und völkerrechtswidrig in Gaza vor. Europa muss endlich konkrete Maßnahmen ergreifen, um den Druck auf Israel zu erhöhen."

Die geplante EU-Sanktion – eine Teil-Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel – wäre ein möglicher Schritt und ein "klares Signal an Israel, dass Europa nicht länger tatenlos zusieht", so Cademartori. Die EU habe bereits festgestellt, dass Israel die menschenrechtlichen Grundlagen des Assoziierungsabkommens verletze. Doch Deutschland blockiere als eines der wenigen Mitgliedsländer den Vorschlag der EU-Kommission, zumindest die Forschungsförderung im militärischen Bereich auszusetzen.

Interview mit Wadephul: "Es scheitert alles an Putin"

Die SPD-Fraktion habe bereits vor Wochen die Bundesregierung dazu aufgefordert, ihre Haltung zu ändern und ihr Veto gegen ein gemeinsames europäisches Vorgehen zurückzuziehen, so Cademartori weiter. Auch Wadephuls Begründung für das deutsche Veto weist die Mannheimer SPD-Abgeordnete zurück: "Das Argument, die Maßnahme hätte kaum Einfluss auf die Netanjahu-Regierung, ist wohlfeil, weil gerade auch Deutschland schärfere Sanktionen gegen Israel blockiert."

Deutschland eines der wenigen Veto-Länder

Wadephul hatte in der vergangenen Woche bei einem EU-Treffen in Dänemark erklärt, Deutschland werde der geplanten EU-Sanktion nicht zustimmen, da diese vermutlich keinen Einfluss auf die politische Willensbildung und auf das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen hätte. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass die Bundesrepublik Waffenlieferungen an Israel einschränke, was eine geeignetere Maßnahme sei. Im Interview mit t-online bekräftigte Wadephul seine Haltung: "Diese Entscheidung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für ausreichend."