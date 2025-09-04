Darüber hinaus deutet Trump nur an, dass man in den kommenden ein bis zwei Wochen sehen werde, was er nun tun werde. Trump gab dabei erneut zu, dass der Krieg in der Ukraine viel schwerer zu lösen sei, als er einst angenommen habe.

Uneinigkeit in der EU über Truppen und Taktik

Derweil herrscht offenkundig auch bei den Europäern selbst Uneinigkeit darüber, wie eine gemeinsame Strategie für die Ukraine aussehen soll. Besonders heikel ist dabei die Debatte über westliche Truppen in der Ukraine. Besonders Frankreich und Großbritannien machen Druck, die Bundesregierung hingegen bremst.

Das zeigte sich auch am Donnerstag nach den Beratungen der "Koalition der Willigen". Die wichtigste Botschaft von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war, dass mindestens 26 Staaten sich verpflichtet hätten, "Soldaten im Rahmen einer Absicherungstruppe zu entsenden oder auf dem Boden, im Meer oder in der Luft präsent zu sein".

Bundeskanzler Friedrich Merz hingegen erwähnte mögliche Truppen in seiner Kernbotschaft gar nicht erst. "Im Zentrum muss die Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung ukrainischer Streitkräfte stehen. Hier ist Deutschland wichtigster Partner Kyjiws", schrieb er beim Kurznachrichtendienst X.

Statt über deutsche Truppen in der Ukraine spricht Berlin lieber über Marschflugkörper und Luftverteidigung, wenn es um Sicherheitsgarantien geht. Die Bundesregierung will zudem Hunderte Militärfahrzeuge liefern und die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie ausbauen.

Am Ende auch Truppen zu stellen, schließt die Bundesregierung zwar nicht aus. Allerdings will man darüber "zu gegebener Zeit" entscheiden, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Also dann, wenn es wirklich einen Waffenstillstand gibt und die USA feste Zusagen für einen Backstop gemacht haben. Das sind aus Sicht der Bundesregierung die Bedingungen, neben der ohnehin obligatorischen Zustimmung des Bundestags.

In Berlin herrscht die Sorge, dass die Sicherheitsgarantien-Debatte derzeit zu verkürzt geführt wird. Mancher glaubt, so werde einerseits der nötige Druck auf Trump verringert, seinen Beitrag zu leisten. Und andererseits Putin eine weitere Möglichkeit geliefert, sich aus einem Waffenstillstand herauszureden und mit der heiklen Truppenfrage zugleich Zwietracht in den europäischen Gesellschaften zu säen.

Trump irgendwie bei Laune halten