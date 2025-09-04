Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Paris ringt Europa um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Doch aus Washington kommen weiter nur vage Signale. Donald Trump bremst bei Sanktionen, zögert bei militärischen Zusagen und stellt Forderungen an die EU.

Beim Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris ist über nichts Geringeres verhandelt worden als über die künftige Sicherheitsarchitektur für die Ukraine. Mehr als 35 Staaten waren am Donnerstag dabei, ein Paket zu schnüren, das aus militärischer Unterstützung, finanziellen Zusagen und diplomatischen Garantien bestehen soll.

Doch ein zentrales Element fehlt noch immer: der amerikanische Rückhalt in Form konkreter Zusagen. Trotz vollmundiger Ankündigungen und wohlwollender Rhetorik bleibt US-Präsident Donald Trump weiterhin vor allem eins: vage. Für die Europäer ist das ein wachsendes Problem, für das sie bislang keine Lösung haben.

So fehlen bislang nicht nur Sicherheitsgarantien der Amerikaner. Donald Trump hält sich dem Vernehmen nach auch immer noch bei weiteren Sanktionen gegen Russland zurück.

In einer rund einstündigen Schalte mit Wolodymyr Selenskyj und den europäischen Spitzenpolitikern, die nach den Gesprächen der Gruppe in Paris stattgefunden hat, soll Trump den Spieß sogar umgedreht haben. Statt klarer Zusagen verwies er auf die weiterhin hohen europäischen Energieimporte einzelner Staaten aus Russland und forderte seinerseits die EU auf, mehr Druck auf Moskau und auch auf China auszuüben.

Trump will sich Optionen offenhalten

Das US-Portal Axios berichtete im Anschluss aus Trumps Telefonat mit den Europäern und berief sich auf amerikanische Regierungsmitarbeiter. Demnach soll der Präsident vorgerechnet haben: "Russland erhielt innerhalb eines Jahres Treibstoffverkäufe im Wert von 1,1 Milliarden Euro aus der EU." Trump soll außerdem betont haben, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs wirtschaftlichen Druck auf China ausüben müssten, damit es Russlands Kriegsanstrengungen nicht weiter finanzieren könne.

Der finnische Präsident Alexander Stubb interpretierte das Ganze anschließend öffentlich zwar als Vorschlag Trumps, gemeinsame Sanktionen gegen Russland zu verhängen, auch bei Öl und Gas. Aber offensichtlich haben das nicht alle so verstanden. Trump selbst soll sich dem Vernehmen nach im Telefonat bedeckt gehalten haben, was er denn nun selbst als Nächstes tun könnte.

Auch das Weiße Haus betonte laut Axios, es sei an Europa, Druck auf Putin auszuüben. "Der Präsident war freundlich, forderte Europa aber sehr direkt auf, mehr Druck auf Russland auszuüben", sagte ein weiterer US-Regierungsmitarbeiter dem Portal.