Ich war zu keinem Zeitpunkt so naiv zu glauben, dass der Nahostkonflikt schnell gelöst werden kann. Natürlich war für mich aber die dramatische Zuspitzung mit dem Terrorangriff der Hamas und der israelischen Terrorbekämpfungsmaßnahmen vorher nicht vorstellbar. Das Leiden, das es auf beiden Seiten gegeben hat, und die Opferzahlen sind erschreckend.

Aktuell schockiert viele vor allem die Brutalität Israels. Muss Deutschland politisch weitere Schritte gegen die israelische Regierung unternehmen, falls sie ihre Angriffspläne auf Gaza-Stadt umsetzt und ihre Siedlungspolitik im Westjordanland vorantreibt?

Wir haben die Lieferung von Waffen an Israel gestoppt, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden können. Damit hat Deutschland ein klares Signal gegeben und bewirkt mehr als die bloßen Erklärungen von anderen Staaten. Diese Entscheidung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für ausreichend. Wir verfolgen die Lage aber genau und sind dazu mit unseren europäischen Partnern im Gespräch.

Schon der Stopp von Waffenlieferungen rüttelt am Selbstverständnis ihrer Partei und Sie standen intern in der Kritik. Ist der Streit um eben diese Frage in der Union nun beigelegt?

Das ist ein Prozess. Viele sehen sich naturgemäß und richtigerweise als enge Freunde und Partner Israels. Es ist gleichzeitig wichtig, auch nachzuvollziehen, dass gerade die Kriegsführung der israelischen Regierung im Gazastreifen zu einer immensen Zahl an Toten, Verletzten und Hungernden geführt hat. Das wirft die berechtigte Frage auf, ob dieser Militäreinsatz richtig und sinnvoll ist. Diese Diskussion führen wir in der Union weiter.

In den ersten 120 Tagen der Bundesregierung gab es auch Debatten um schlechte Absprachen. Etwa, als Sie sich zur Höhe künftiger Rüstungsausgaben oder zur möglichen Beteiligung der Bundeswehr an einem Friedenseinsatz in der Ukraine äußerten. Sind diese Konflikte aufgetreten, weil Sie mit manchen Äußerungen etwas vorschnell waren?

Nein. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen SPD-Außenminister.

Was wäre dann?

Sie könnten weit mehr über Differenzen in der Wortwahl, Gegensätze in der Kommunikation und Abweichungen in politischen Einschätzungen schreiben. Das wäre angesichts der Anzahl und der Intensität der aktuellen Konflikte auch verständlich. Friedrich Merz und ich lesen vom selben Blatt, und es gibt in der Sache keine Unterschiede. Das halte ich bei der aktuellen Weltlage für einen Vorteil für unser Land.

Warum halten Sie die Kritik an Ihrer Kommunikation für unberechtigt?

Zurück zu Ihren Beispielen: Das Fünfprozentziel, das ich angekündigt habe, wurde auf dem Nato-Gipfel beschlossen. Meine Aussage skizzierte also nur die konsequente Verwirklichung dessen, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Und natürlich braucht die Ukraine Sicherheitsgarantien, aber es ist noch verfrüht, über Art und Umfang der deutschen Beteiligung zu reden.

Trotzdem haben Sie darüber gesprochen.

Deutschland und Europa reden doch aktuell über Sicherheitsgarantien und deswegen kann man auch seine Einschätzung dazu geben. Als Außenminister bin ich Kraft Amtes derjenige, der noch früher als der Kanzler mit der Thematik konfrontiert ist – auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern. Weil ich als erster dazu gefragt werde, muss ich mich dazu positionieren.

Fällt die Debatte über Fähigkeiten der Bundeswehr nicht in den Kompetenzbereich von Verteidigungsminister Boris Pistorius?

Natürlich. Ich habe auch klargemacht, dass nur Boris Pistorius die Antwort auf diese Frage geben kann. Meine Formulierung war ganz klar: Ich habe gesagt, dass ich die Frage nach einer Beteiligung der Bundeswehr an Sicherheitsgarantien für diskussionswürdig halte. Das war sie zeitlich aber schon lange vor meiner Äußerung.

Aber war der Zeitpunkt dieser Aussage nicht unpassend? Immerhin war der Bundeskanzler kurz vor Gesprächen mit Trump in Washington.

Nein. Denn auch lange vor dem Besuch des Kanzlers im Weißen Haus war das Thema bereits diskussionswürdig. Es hat dazu eine unrichtige Meldung gegeben, in der fälschlicherweise stand, dass ich die Beteiligung der Bundeswehr an Sicherheitsgarantien für die Ukraine ablehne. Das habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt. Noch einmal: Ich mahne in der Frage zur Zurückhaltung.

Hat Sie in den ersten Monaten Ihrer Amtszeit überrascht, wie viel Resonanz und Ärger Ihre Aussagen erzeugen können?

Mich hat das grundsätzlich nicht überrascht. Ich möchte ein wahrnehmbarer Außenminister sein – und das nicht aufgrund der eigenen Profilierung. Ich finde, dass die Welt wissen muss, wo Deutschland steht. Deswegen wird es von mir an der ein oder anderen Stelle Aussagen geben, die nicht jedem gefallen.

Das sollte aber in der Bundesregierung abgestimmt sein.

Klar. Das muss in Deutschland abgestimmt und das sollte im Deutschen Interesse sein. Ich fand meine Aussage zum Fünfprozentziel deswegen richtig, weil es in der Situation Vorreiter brauchte. Ich bin der Auffassung, dass Deutschland im sicherheitspolitischen Bereich klar sein muss. Wir stehen international immer unter Verdacht, Russland nicht klar entgegenwirken zu wollen. Das wollte ich entkräften.

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Viele Menschen kennen Sie erst, seitdem Sie für ihr heutiges Amt ins Gespräch gebracht wurden. Wie haben Sie den rasanten Bekanntheitsanstieg empfunden?





Das war für mich unkompliziert. Ich habe das Privileg in Schleswig-Holstein in einer Umgebung zu leben, die damit sehr normal umgeht. Es ist weder eine Last für mich, noch hat sich mein Privatleben grundlegend verändert. Lediglich die Zeit für Privates ist viel weniger geworden, aber das war vorhersehbar. Ich fühle mich rundherum wohl in der neuen Rolle.

Wie gelingt es Ihnen, in dem anhaltenden geopolitischen Krisensturm privat abzuschalten?

Ich laufe gerne, schwimme gerne, spiele Tennis.

Und Hockey?

Nein, kein Hockey, wie man am Mittwoch gesehen hat. Ich mache keine Mannschaftssportarten, weil ich einfach nicht regelmäßig zu Terminen kommen kann. Aber Individualsportarten machen mir auch sehr viel Spaß. Außerdem bin ich glücklich und zufrieden, wenn ich mich im Kreis meiner Familie aufhalten kann. Das ist für mich die Top-Entspannung.