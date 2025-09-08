Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Chaos in Frankreich Alles blockieren – wie die politische Mitte sich selbst ruiniert
Schuldenkrise, Regierungskrise, Staatskrise: Frankreich ist politisch gelähmt. Das sollte Deutschland eine Warnung sein, vor allem für die SPD.
Friedrich Merz sagt, wir, die Deutschen, lebten über unsere Verhältnisse, vor allem leisteten wir uns zu hohe Sozialausgaben. "So wie es ist, kann es nicht bleiben", doziert der Kanzler. Wie es sein müsste oder könnte, lässt er im Ungewissen. Dafür ist offenbar die Arbeitsministerin zuständig, Bärbel Bas. Sie kündigt Reformen an, die nicht wehtun. Allenfalls den Reichen, denen kann man etwas zumuten.
Auch in Frankreich hat der gerade abgewählte Premierminister François Bayrou den Franzosen vorgehalten, sie lebten über ihre Verhältnisse. Im Gegensatz zu Merz legte Bayrou ein detailliertes Programm für die Erholung des Landes vor: Um das außer Kontrolle geratene Staatsdefizit wieder zu kontrollieren, müssten im Haushalt 44 Milliarden Euro eingespart werden. 2026 sollte ein "Nulljahr" werden: keine Rentenerhöhung, keine Erhöhung von Sozialleistungen, Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst, Einsparungen im Gesundheitswesen. Und die Franzosen sollten auf zwei Feiertage verzichten: den Ostermontag und den 8. Mai, den Tag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg.
Für dieses drastische Programm hat Bayrou intensiv geworben. Er redete den Franzosen ins Gewissen, er schaute ihnen in die Augen. Er appellierte an ihre Verantwortung für die nächste Generation, an ihre Moral. Er war Prediger und Psychotherapeut der Republik. Am Ende stellte er die Vertrauensfrage – und das Parlament sprach ihm das Misstrauen aus.
Merz kann von Bayrou lernen
Daraus lässt sich vordergründig eine sozialdemokratische Lehre ziehen: Harte Einschnitte in das Sozialsystem sind nicht mehrheitsfähig. Weder in Frankreich noch in Deutschland. Macrons Premier hat alles riskiert und alles verloren.
Merz ist vorsichtiger. Seine "Agenda 2030", die er im Wahlkampf angekündigt hatte, ist inzwischen zum "Herbst der Reformen" umgewidmet worden. Reformen ja, Kürzungen nein, so interpretiert Bas die Ankündigung. Also kein Vergleich mit Bayrou, kein Vergleich auch zu Gerhard Schröders Agenda 2010. Damals haben die Sozialdemokraten die Interessen des Landes über die der Partei gestellt – und die Partei beinahe ruiniert. Nie wieder!
Frankreich ist über Jahrzehnte von Konservativen regiert worden, von Sozialisten oder von Liberalen – die Politik war immer sozialdemokratisch. Wenn die Wirtschaft nicht lief, steuerte der Staat mit Ausgabenprogrammen dagegen. Den von den Deutschen durchgesetzten Stabilitätspakt der EU hat man parteiübergreifend ignoriert. Die Franzosen können mit 62 Jahren, demnächst mit 64, in Rente gehen.
Geld ausgeben allein reicht nicht
Das Ergebnis: 3,3 Billionen Euro Schulden hat der französische Staat aufgetürmt, also 3.300 Milliarden. Das entspricht mehr als 110 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich die Zahl für Deutschland: 67 Prozent. Die Zinslast, die Paris jedes Jahr zu tragen hat, beläuft sich aktuell auf 67 Milliarden Euro, mehr als der Etat für die Verteidigung. Bayrou wollte die Notbremse ziehen, aber die ist außer Betrieb.
Führende SPD-Politiker argumentieren heute frappierend ähnlich wie die französischen Politiker in der Vergangenheit: Jetzt ist die Schuldenbremse für die Verteidigung aufgehoben, und es gibt das 500-Milliarden-Sondervermögen für die Infrastruktur. Diese Staatsausgaben werden das Wirtschaftswachstum in Gang bringen, das Wachstum wird die Finanzprobleme der Sozialversicherungen und des Haushalts lösen. Also, der Job ist im Grunde schon erledigt; kommt Zeit, kommt Aufschwung.
Das ist, sozialdemokratisch formuliert, Bullshit. Richtig ist: Die Schuldenoffensive von Merz und Klingbeil ist notwendig, nicht nur um Brücken und Schulen zu sanieren und die Bundeswehr aufzurüsten, sondern auch um nach drei Jahren Rezession das Wachstum wieder in Gang zu bringen. Aber das kann nur der erste Impuls sein. Weitere Schritte müssen folgen: weniger Bürokratie, weniger Beamte, Digitalisierung der Verwaltung, Entlastung der Bürger, niedrigere Steuern. Und vor allem die Reform der Sozialsysteme. Weil sonst die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber aus dem Ruder laufen – und jeden Wachstumsimpuls zunichte machen.
Alles blockieren – ja, und dann?
Von diesem Teil des schwarz-roten Deals wollen die Roten nichts mehr wissen. Wenn sie sich damit durchsetzen, Reformen zu verhindern und den Status quo zu sichern, könnte Deutschland in fünf Jahren da stehen, wo Frankreich heute steht.
Frankreich steckt heute nicht nur finanzpolitisch in der Krise, Bayrous Scheitern löst nicht nur eine Regierungskrise aus. Emmanuel Macron ist zwar als Präsident bis 2027 gewählt, außenpolitisch ist und bleibt er handlungsfähig. Aber im Innern hat er weder eine parlamentarische noch eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich. Im Gegenteil, eine breite Opposition macht gegen jegliche Reformpolitik mobil, unter dem bezeichnenden Motto: Bloquer tout – alles blockieren.
Vor sechs Jahren wirbelte schon einmal eine Protestbewegung die französische Politik durcheinander: die Gelbwesten. Ihre Protagonisten standen überwiegend auf der rechtsextremen Seite, aber auch linke Anarchisten mischten bei Demonstrationen und Straßenkrawallen kräftig mit. Der Protest der Gelbwesten endete, als Macron einlenkte: Der Mindestlohn wurde vonseiten des Staates aufgestockt, die Rentner bekamen zusätzliche Unterstützung … Die Zugeständnisse von 2019 sind die Schulden von heute.
Die Mitte gibt kein gutes Bild ab
Deutschland ist nicht Frankreich, die politischen Landschaften unterscheiden sich. Marine Le Pen ist weniger radikal als Alice Weidel, ihr Rassemblement National ist bürgerlicher als die AfD. Die Linke in Frankreich – La France Insoumise, das unbeugsame Frankreich – ist extremistisch im Vergleich zu ihrem deutschen Pendant, strikt antikapitalistisch, eindeutig antisemitisch. Die neue Blockadebewegung entstammt vor allem dem linken Lager, aber sie erreicht auch die rechten Nationalisten.
Bei allen Unterschieden: In Frankreich wie in Deutschland engt der Aufstieg der Radikalen auf beiden Seiten den politischen Spielraum in der Mitte ein. Und die Mitte gibt kein gutes Bild ab. Macron braucht jetzt bereits den siebten Premierminister, seit er Präsident ist, also seit 2017. Auch sein Hoffnungsträger Bayrou, der Sanierer der Staatsfinanzen, ist gescheitert. Merz ist als Sanierer und Kanzler der Wirtschaftswende angetreten, aber wo bleibt jetzt die Wende? Zehn Prozent Einsparungen beim Bürgergeld seien das Mindeste, sagt er. Zehn Prozent seien völlig illusorisch, antwortet die SPD. Alles blockieren: In Berlin ist diese Parole sogar in der Regierung hoffähig.
So, wie es ist, kann es nicht bleiben – da hat der Kanzler schon recht. Merz und Söder und Spahn und Linnemann müssen konkret werden: Wo soll im Bundeshaushalt gespart werden? Was unterscheidet die neue Grundsicherung vom alten Bürgergeld? Wie genau sollen Rente und Gesundheitswesen reformiert werden? Das sind hochpolitische Fragen, die kann man nicht in Kommissionen und Arbeitskreise delegieren.
Wenn Merz das Risiko scheut, ist er schon gescheitert
Auf 30 Milliarden Euro beläuft sich laut Finanzminister Klingbeil die Finanzierungslücke – bei einem Bundeshaushalt von mehr als 500 Milliarden Euro, zuzüglich Infrastrukturfonds, Klimafonds, Bundeswehr-Sondervermögen. Die Sozialausgaben erreichten insgesamt im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Billionen Euro – ein Drittel kam aus dem Staatshaushalt, zwei Drittel von Sozialversicherten und Arbeitgebern. Kann es wirklich sein, dass die schwarz-rote Regierung an dieser Aufgabe scheitert?
Es sieht so aus. Weil die SPD sich weigert, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Weil sie die Ausgaben des Staates, vor allem im Sozialen, zum Tabu erklärt. Allein zusätzliche Einnahmen können in der sozialdemokratischen Welt die Probleme lösen. Merz kann das nicht akzeptieren, er hat ein ganz anderes Wirtschaftsprogramm versprochen. Also muss er sich ein Beispiel an François Bayrou nehmen und einen eigenen Plan vorlegen – und für seinen Plan kämpfen. Ja klar, damit ist das Risiko zu scheitern verbunden, wie bei dem Franzosen. Aber wenn Merz das Risiko scheut, dann ist er schon gescheitert.