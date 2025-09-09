Krieg in der Ukraine Europas Sicherheit steht auf dem Spiel

Meinung Ein Gastbeitrag von Manuel Sarrazin und Omid Nouripour 09.09.2025 - 10:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Zerstörung in der Ukraine: Der russische Angriffskrieg begann vor mehr als drei Jahren (Archivbild). (Quelle: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour und der Osteuropa-Historiker Manuel Sarrazin warnen vor einem eingefrorenen Konflikt in der Ukraine. Die Unterstützung der Ukraine sei keine Wohltätigkeit, sondern strategische Notwendigkeit für Europas Sicherheit.

Eine freie und souveräne Ukraine ist der zentrale Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur. Ohne sie werden autoritäre Einflusszonen wachsen und unsere Demokratien ins Wanken bringen. Die Unterstützung für Kyjiw ist also kein Akt der Mildtätigkeit, sondern eine strategische Notwendigkeit. Europa muss deshalb klarstellen: Ein Diktatfrieden ist kein Frieden. Niemals.

Die jüngsten Gipfel in Alaska und Washington haben zwei Wahrheiten deutlich gezeigt: US-Präsident Trump und Diktator Putin werden den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht beenden. Ein mögliches "Einfrieren" des Konflikts – ähnlich wie nach den Vereinbarungen von Minsk – würde dem Kreml Zeit verschaffen, die besetzten Gebiete zu konsolidieren, ethnisch zu "säubern" und als Ausgangsbasis für künftige Offensiven vorzubereiten.

Putin will ukrainische Gesellschaft spalten

Schon damals, zwischen 2015 und 2022, herrschte an der Kontaktlinie nie Frieden: Drohnenangriffe, Schüsse, Tote waren an der Tagesordnung. Ein Waffenstillstand würde also kaum Stabilität, wohl aber neue Risiken bringen. Ungleiche Verhandlungen werden den Preis jedes Quadratmeters Land in der Ostukraine erhöhen und Putin zugleich innenpolitische Erfolge liefern: Er kann seiner Bevölkerung erklären, dass sich Blutvergießen "lohnt", weil Russland größer und stärker wurde.

Absehbar ist auch, dass Putin versuchen wird, die ukrainische Gesellschaft durch hybride Angriffe auch während einer Feuerpause zu spalten. Geflüchtete aus besetzten Gebieten, Wahlprozesse, Fake News über neue Invasionen – all das kann die innere Stabilität erschüttern. Ein Szenario, das die Ukraine regionalisiert, die besetzten Gebiete vom Europarecht ausnimmt und die EU-Perspektive aushöhlt, wäre fatal.

Grünen-Politiker Nouripour: Er will keinen Diktatfrieden für die Ukraine. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder) Zur Person Omid Nouripour, geboren 1975 in Teheran, kam 1988 nach Deutschland. Er studierte in Mainz und sitzt seit 2006 für die Grünen im Bundestag, mit Schwerpunkten in Außen- und Sicherheitspolitik sowie Migration. Von 2022 bis 2024 war er zusammen mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender der Grünen. Seit März ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestags.

Europa droht, weiter erpressbar zu werden – sei es durch Moskau oder durch Washington. US-Präsident Trump könnte europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine zum Hebel machen, um eigene Handelsinteressen durchzusetzen, die Regeln des Binnenmarkts zu unterlaufen oder die EU in einen Wirtschaftskrieg mit China zu treiben. Ein eingefrorener Krieg kostet Europa massiv Geld. Die militärische Unterstützung, der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, die Sicherung neuer Frontlinien – all das wird Milliarden verschlingen. Beobachtermissionen oder gar Truppen stationierter Garantiemächte würden NATO-Kapazitäten binden, während Russland und die USA ökonomisch profitieren wollen.