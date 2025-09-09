Krieg in der Ukraine Europas Sicherheit steht auf dem Spiel
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour und der Osteuropa-Historiker Manuel Sarrazin warnen vor einem eingefrorenen Konflikt in der Ukraine. Die Unterstützung der Ukraine sei keine Wohltätigkeit, sondern strategische Notwendigkeit für Europas Sicherheit.
Eine freie und souveräne Ukraine ist der zentrale Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur. Ohne sie werden autoritäre Einflusszonen wachsen und unsere Demokratien ins Wanken bringen. Die Unterstützung für Kyjiw ist also kein Akt der Mildtätigkeit, sondern eine strategische Notwendigkeit. Europa muss deshalb klarstellen: Ein Diktatfrieden ist kein Frieden. Niemals.
Die jüngsten Gipfel in Alaska und Washington haben zwei Wahrheiten deutlich gezeigt: US-Präsident Trump und Diktator Putin werden den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht beenden. Ein mögliches "Einfrieren" des Konflikts – ähnlich wie nach den Vereinbarungen von Minsk – würde dem Kreml Zeit verschaffen, die besetzten Gebiete zu konsolidieren, ethnisch zu "säubern" und als Ausgangsbasis für künftige Offensiven vorzubereiten.
Putin will ukrainische Gesellschaft spalten
Schon damals, zwischen 2015 und 2022, herrschte an der Kontaktlinie nie Frieden: Drohnenangriffe, Schüsse, Tote waren an der Tagesordnung. Ein Waffenstillstand würde also kaum Stabilität, wohl aber neue Risiken bringen. Ungleiche Verhandlungen werden den Preis jedes Quadratmeters Land in der Ostukraine erhöhen und Putin zugleich innenpolitische Erfolge liefern: Er kann seiner Bevölkerung erklären, dass sich Blutvergießen "lohnt", weil Russland größer und stärker wurde.
Absehbar ist auch, dass Putin versuchen wird, die ukrainische Gesellschaft durch hybride Angriffe auch während einer Feuerpause zu spalten. Geflüchtete aus besetzten Gebieten, Wahlprozesse, Fake News über neue Invasionen – all das kann die innere Stabilität erschüttern. Ein Szenario, das die Ukraine regionalisiert, die besetzten Gebiete vom Europarecht ausnimmt und die EU-Perspektive aushöhlt, wäre fatal.
Zur Person
Omid Nouripour, geboren 1975 in Teheran, kam 1988 nach Deutschland. Er studierte in Mainz und sitzt seit 2006 für die Grünen im Bundestag, mit Schwerpunkten in Außen- und Sicherheitspolitik sowie Migration. Von 2022 bis 2024 war er zusammen mit Ricarda Lang Bundesvorsitzender der Grünen. Seit März ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestags.
Europa droht, weiter erpressbar zu werden – sei es durch Moskau oder durch Washington. US-Präsident Trump könnte europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine zum Hebel machen, um eigene Handelsinteressen durchzusetzen, die Regeln des Binnenmarkts zu unterlaufen oder die EU in einen Wirtschaftskrieg mit China zu treiben. Ein eingefrorener Krieg kostet Europa massiv Geld. Die militärische Unterstützung, der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, die Sicherung neuer Frontlinien – all das wird Milliarden verschlingen. Beobachtermissionen oder gar Truppen stationierter Garantiemächte würden NATO-Kapazitäten binden, während Russland und die USA ökonomisch profitieren wollen.
Europa darf nicht zum Zahlmeister werden, ohne eigene Interessen zu wahren. Es muss sicherstellen, dass die Ukraine dauerhaft in EU und NATO integriert bleibt. Frieden liegt in unserem Interesse – aber nicht jede Art von Frieden dient dem deutschen und europäischen Interesse und schon gar nicht der Sicherung der ukrainischen Identität.
Die zweite Wahrheit ist: Die westliche Welt muss erkennen, dass von den USA unter Präsident Trump keine verlässliche Führung mehr ausgeht. Im Gegenteil: Die Trump-Administration stellt die regelbasierte Ordnung infrage und ersetzt sie durch das Recht des Stärkeren. Willkürliche Strafzölle, die Unterstützung für rechtsextreme Parteien in Europa oder wütende Angriffe auf zivilgesellschaftliche Akteure wie George Soros – all das fügt sich nahtlos in eine Strategie ein, die in Tonfall und Substanz häufig kaum von der Kreml-Propaganda zu unterscheiden ist.
Zur Person
Manuel Sarrazin, geboren 1982 in Dortmund, ist Politiker der Grünen. Von 2008 bis 2021 saß er im Deutschen Bundestag, wo er sich auf Europa- und Osteuropapolitik spezialisierte. Einen Schwerpunkt legte er dabei auf die Integration der Westbalkan-Staaten in die EU. Er war Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den westlichen Balkan. Aktuell leitet er als Präsident die Südosteuropa-Gesellschaft.
Deutschland muss Konsequenzen ziehen
JD Vance, Trumps Vizepräsident, brachte diese neue Gangart auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf den Punkt: Nicht Russland oder China seien die größte Gefahr für Europa, sondern Europas eigene Weltoffenheit. Die Lektion für uns lautet: Europa muss sich selbst behaupten können, und zwar entschlossen und zügig. Und es muss seine eigene Souveränität verteidigen können.
Die Konsequenzen, die die Bundesregierung in der EU jetzt zwingend vorantreiben muss, liegen auf der Hand:
- Europäische Verteidigungsunion: Deutschland sollte unverzüglich eine Koalition der Schutznationen schmieden, inklusive der Ukraine. Gemeinsame Beschaffungen und der Abbau von Bürokratie in der Verteidigungsindustrie sind zwingend notwendig.
- Eigene Satellitentechnik: Ohne US-Dienste wäre Europa blind. Wir brauchen eine eigenständige Aufklärung, die uns unabhängig macht.
- Dual-Use-Strategie: Forschung und Wirtschaft müssen enger verzahnt werden, um zivile wie militärische Innovationen nutzbar zu machen.
- Technologische Souveränität: Chips, KI, Cyberabwehr, Drohnen – ohne Investitionen in diese Felder wird Europa sicherheitspolitisch nicht bestehen.
- Militärische Unterstützung der Ukraine: Kyjiw braucht alle verfügbaren Systeme – auch Marschflugkörper. Europas Sicherheit hängt vom ukrainischen Durchhaltevermögen ab.
- Sicherer Wiederaufbau: Investitionen müssen mit militärischem Schutz gekoppelt werden. Infrastrukturprojekte ohne Luftabwehr sind bloße Zielscheiben.
- Ehrliche Debatte: Sicherheit kostet Geld. Politische Verantwortung heißt, diese Wahrheit klar zu benennen – ohne die Schwächeren der Gesellschaft zusätzlich zu belasten oder Gruppen gegeneinander auszuspielen.
Die Bundesregierung muss diese Konsequenzen der deutschen Bevölkerung erklären. Wir bieten unsere volle Unterstützung an. In Kyjiw entscheidet sich Europas Schicksal. Nur wenn die Ukraine sich verteidigen und entwickeln kann, bleibt auch Europa frei und sicher.
- Gastbeitrag von Nouripour und Sarrazin