Nach Drohnenabschuss Polen ruft Nato zusammen

Von dpa Aktualisiert am 10.09.2025 - 12:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben. (Quelle: dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Polen sieht sich in Gefahr. Das Land hat nach dem Eindringen mutmaßlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum Nato-Konsultationen beantragt.

Nach dem Abschuss von mehreren Drohnen hat Polen Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht.

Loading...

Zuvor hatte Tusk erklärt, dass die abgeschossenen Drohnen aus Russland stammten. Es sei das erste Mal, dass russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen worden seien, sagte der polnische Regierungschef am Mittwochmorgen. Alle Bündnispartner nähmen den Vorfall sehr ernst.

Während russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Mittwoch mehr als ein Dutzend Drohnen in Polens Luftraum eingedrungen. Auch ein Wohngebäude in Wyryki in der Region Lublin wurde getroffen.

Loading... Embed

Der Bürgermeister des betroffenen Kreises Włodawa sagte im Gespräch mit Polsatnews: "Wir kennen die genauen Einzelheiten noch nicht. Wir wissen nicht, ob es die Drohne selbst war, die auf das Gebäude fiel (…) oder ob es Trümmer der Drohne waren."

Das steckt hinter Artikel 4 des Nato-Vertrags

Der Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Beratungen vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht. Konkret heißt es darin: "Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist." Konkrete Konsequenzen müssen die Konsultation der Artikel-4-Beratungen nicht haben. Theoretisch könnte aber etwa in der Folge die Luftraumüberwachung über die Nato verstärkt werden.

Der Artikel wurde seit Gründung des Bündnisses 1949 sieben Mal in Anspruch genommen – zuletzt am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Beantragt wurde das damals von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei.