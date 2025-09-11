Versicherung: Für diese Autos wird es teuer

11.09.2025

Deutschland verstärkt das Air Policing über Polen zur Sicherung des Nato-Luftraums. Die Bundeswehr-Kampfeinsätze sollen wegen russischer Luftraumverletzungen zunehmen.

In Reaktion auf die Verletzung des polnischen Luftraums durch zahlreiche russische Drohnen verstärkt die Bundeswehr ihre Beteiligung an der Luftraum-Kontrolle über Polen.

Die Zahl der eingesetzten Kampfjets werde von zwei auf vier Eurofighter verdoppelt, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. Zudem werde der Einsatz bis Ende Dezember verlängert – bisher war dieser bis Ende September geplant.

"Die Luftwaffe wird die Einsatzbereitschaft umgehend herstellen", teilte das Verteidigungsministerium unter anderem zur Ausweitung der Kampfjet-Einsätze mit. Die Maßnahmen würden "eng mit den Alliierten und der Nato abgestimmt". Mit dem sogenannten Air Policing soll die Unversehrtheit des Nato-Luftraums gewahrt und auf potenzielle Bedrohungen reagiert werden können.

Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte zudem, dass die Bundesregierung nach jüngsten Vorfällen auch "ihre Unterstützung für die Ukraine intensivieren" werde. Die Bundesregierung werde außerdem auf europäischer Ebene "auf eine schnelle Verabschiedung" eines weiteren, robusten Sanktionspakets hinarbeiten.

