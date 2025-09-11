t-online - Nachrichten für Deutschland
Deutsche Kampfjets: Bundeswehr verstärkt Eurofighter-Engagement in Polen

Ausweitung des Engagements
Bundeswehr verdoppelt Zahl der Kampfjets für Engagement in Polen

Von reuters
Aktualisiert am 11.09.2025 - 18:50 UhrLesedauer: 1 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Insgesamt drei russische Drohnen wurden über Polen abgeschossen. (Quelle: t-online)
Deutschland verstärkt das Air Policing über Polen zur Sicherung des Nato-Luftraums. Die Bundeswehr-Kampfeinsätze sollen wegen russischer Luftraumverletzungen zunehmen.

In Reaktion auf die Verletzung des polnischen Luftraums durch zahlreiche russische Drohnen verstärkt die Bundeswehr ihre Beteiligung an der Luftraum-Kontrolle über Polen.

Die Zahl der eingesetzten Kampfjets werde von zwei auf vier Eurofighter verdoppelt, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. Zudem werde der Einsatz bis Ende Dezember verlängert – bisher war dieser bis Ende September geplant.

Mehr Kampfjets nach Drohnen-Vorfall: Ausweitung des Eurofighter-Einsatzes

"Die Luftwaffe wird die Einsatzbereitschaft umgehend herstellen", teilte das Verteidigungsministerium unter anderem zur Ausweitung der Kampfjet-Einsätze mit. Die Maßnahmen würden "eng mit den Alliierten und der Nato abgestimmt". Mit dem sogenannten Air Policing soll die Unversehrtheit des Nato-Luftraums gewahrt und auf potenzielle Bedrohungen reagiert werden können.

Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte zudem, dass die Bundesregierung nach jüngsten Vorfällen auch "ihre Unterstützung für die Ukraine intensivieren" werde. Die Bundesregierung werde außerdem auf europäischer Ebene "auf eine schnelle Verabschiedung" eines weiteren, robusten Sanktionspakets hinarbeiten.

Kampfjet-Reaktion auf Drohnen-Provokation in Polen

In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen teils hunderte Kilometer weit in den Luftraum des EU- und Nato-Lands Polen eingedrungen. Mindestens drei von ihnen wurden abgefangen. Warschau und andere Nato-Länder, darunter auch Deutschland, verurteilten die Vorfälle als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis, weshalb die Bundeswehr mit der Ausweitung des Kampfjet-Einsatzes auf die Provokation reagiert.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
BundesregierungBundeswehrDrohnenangriff auf PolenEurofighterLuftwaffeNatoPolen
