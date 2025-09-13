Nie gearbeitet: So hoch ist die Rente

"Stoppt den Völkermord" 12.000 Menschen besuchen Gaza-Demonstration in Berlin

Von dpa 13.09.2025 - 16:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Demonstranten am Brandenburger Tor: Tausende Menschen haben dort gegen den Gaza-Krieg der israelischen Regierung protestiert. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht spricht mit diversen Bündnispartnern am Brandenburger Tor. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen die israelische Regierung.

Mindestens 12.000 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei zu einer Kundgebung mit dem Titel "Stoppt den Völkermord in Gaza" am Brandenburger Tor in Berlin versammelt. Die Veranstaltung am Mittag im Regierungsviertel verlief zunächst größtenteils friedlich. Es habe bislang keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei gegen 15 Uhr. Die Veranstalter hatten nach Angaben der Behörde mit 15.000 Teilnehmern gerechnet.

Loading...

Ein Bündnis um die BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht, den Schauspieler Dieter Hallervorden und den Rapper Massiv hatte zur Kundgebung gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg aufgerufen.

Viele Menschen hatten Fahnen mit der Friedenstaube dabei. Auch Palästina-Flaggen wurden geschwenkt. Vereinzelt gab es "Free Palestine"-Rufe. Auf Plakaten forderten Menschen Frieden und Verhandlungen statt Waffenlieferungen.

Nichts rechtfertige die Ermordung und Bombardierung der Menschen in Gaza, sagte Wagenknecht. "Jeder Krieg ist ein Verbrechen", sagte die BSW-Politikerin und erntete dafür Applaus. Der Musiker Roger Waters äußerte sich per Videobotschaft. Hallervorden forderte auf der Bühne "Frieden statt Granaten". Auch der TV-Moderator Daniel Aminati kam zu Wort.

Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors lief am Nachmittag eine proisraelische Gegendemonstration. Eine dpa-Reporterin zählte etwa 20 bis 30 Teilnehmer.

Prominente Redner

Israel weist den Vorwurf des Völkermords zurück und betont den Kampf gegen die Terrormiliz Hamas. Der Hamas-Angriff auf Israel mit mehr als 1.200 Toten am 7. Oktober 2023 war Auslöser des Kriegs.

Die Gaza-Demonstration im Regierungsviertel richtet sich auch allgemein gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und gegen mehr Rüstung in Deutschland. Gefordert wird, die Bundesregierung solle sich für Friedensverhandlungen und eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten einsetzen und für Diplomatie im Ukraine-Krieg.