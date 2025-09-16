Italienisches Gericht entscheidet Mutmaßlicher Nord-Stream-Saboteur wird ausgeliefert

Durch die Explosionen im September 2022 wurden drei der vier Stränge der beiden Nord-Stream-Leitungen schwer beschädigt (Archivbild). (Quelle: -/Danish Defence Command/dpa/dpa-bilder)

Er soll die Anschläge auf die Nord-Stream-Gaspipelines koordiniert haben. Nun wird der mutmaßliche Drahtzieher an Deutschland ausgeliefert.

Ein italienisches Gericht hat am Dienstag die Auslieferung eines mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Gaspipelines nach Deutschland angeordnet. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Anschläge auf die Ostseepipelines im September 2022 koordiniert zu haben.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Ukrainer Serhii K. Er habe bestritten, Teil einer Gruppe zu sein, die die Pipelines 2022 in die Luft gesprengt haben soll, wie sein Anwalt Nicola Canestrini der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Verdächtiger soll Kontakte zu ukrainischem Geheimdienst haben

K. soll nach Medienberichten zuletzt in der Solarbranche tätig gewesen sein und daneben eine Porzellanfabrik betrieben haben. Allerdings soll er auch über gute Kontakte bei den ukrainischen Sicherheitsbehörden verfügen: Nach Informationen des "Spiegel" war K. in der Vergangenheit für den ukrainischen Geheimdienst SBU tätig, aus dem er 2015 ausgeschieden sein soll. Seit Beginn der russischen Vollinvasion soll K. für ukrainische Spezialkräfte aktiv gewesen sein.

Die Anschläge auf die Ostseepipelines ereigneten sich vor fast drei Jahren. Sie gelten als einer der spektakulärsten Sabotageakte der jüngeren Geschichte.