Für Anstoß sorgte Spahn am Sonntagabend mit einem Vergleich. Im Sinne des Sendungsthemas "Trump spaltet die USA – welchen Schaden nimmt die Demokratie?", wollte Miosga von dem CDU-Mann wissen, ob er die plötzliche Absetzung der US-Talkshow von Moderator Jimmy Kimmel für Zensur halte. Zur Erinnerung: Wegen Äußerungen über den Fall Charlie Kirk hatte der Sender ABC Kimmels Late-Night-Show nach 22 Jahren "auf unbestimmte Zeit" aus dem Programm genommen.

"Zensur ist ein großes Wort", so Spahns Kommentar. Im Grunde genommen nutze die sogenannte MAGA-Bewegung des US-Präsidenten Donald Trump die gleichen Methoden, derer sich die andere politische Seite zuvor in Form von 'Cancel Culture' und Hasssprache bedient habe. Diese Aussage irritierte die Moderatorin. "Wo haben denn die Demokraten einen Moderator abgesetzt?", fragte Miosga nach.

Die konservative Bewegung nutze Instrumente der linken Bewegung, beharrte Spahn und machte deutlich: In beiden Fällen sei das falsch. Auch halte er es für falsch, eine Sendung wie die von Kimmel absetzen zu lassen. Er wolle vermeiden, dass Deutschland nach jüngsten Diskussionen in eine ähnliche Situation komme, so Spahn, ohne ins Detail zu gehen. Sendungen und Moderatoren abzusetzen sei deswegen "vielleicht jeweils nicht gut", führte er aus.

Miosga fragt Spahn nach der AfD

In Deutschland war zuletzt über die Sendung "Klar" diskutiert worden. Der NDR hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass die als konservativ geltende Journalistin Julia Ruhs das Format nicht mehr im NDR moderieren wird, sondern nur noch im Bayerischen Rundfunk. In der Sendung wurden kontroverse Themen aufgegriffen wie beispielsweise Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung.

Gegenwind für seinen "Cancel Culture"-Vergleich bekam Spahn auch von "Die Zeit"-Journalistin Kerstin Kohlenberg: Die Absetzung eines TV-Moderators auf Druck der Regierung sei ein Verfassungsbruch, stellte die USA-Expertin klar. Derartiges hätten Demokraten noch nie gemacht. Bei Kimmels Absetzung handele es sich deswegen wohl um einen historischen Moment, so ihre Einordnung.

Was er von der Nähe der AfD zu Trumps MAGA-Bewegung halte, wollte Miosga am Sonntag auch von Spahn wissen. "Glauben Sie mir, ich bin da nicht happy mit", erklärte er. Seinen Kontakten in die republikanische Partei versuche er zu vermitteln, dass die AfD "im Kern anti-amerikanisch" sei. Treffen von AfD-Politikern mit US-Regierungsvertretern müsse er jedoch zur Kenntnis nehmen. "Wir sind abhängig von den USA für unsere Sicherheit", betonte Spahn. Weil es im Interesse Deutschlands ist, äußere er sich "nach außen" deswegen "etwas ausgewogener".